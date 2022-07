Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Razer is een samenwerking aangegaan met Loupedeck om de Stream Controller aan te bieden. Rechtstreeks wedijveren Elgato's Stream Deck, kan de Stream Controller u helpen beheren van livestreams en nog veel meer.

Het lijkt veel op Loupedeck's eigen Loupedeck Live, maar het heeft Razer's logotype op de voorkant en Razer's marketing erachter.

Met de nieuwe controller kun je meerdere werkruimtes instellen, apps starten en zelfs smart home-apparaten beheren. Als je een digitale artiest bent die Twitch gebruikt, zou je verschillende werkruimten kunnen hebben met volledig verschillende scènes en functies. Of u kunt de Stream Controller gebruiken om video's te bewerken of muziek af te spelen. Met 12 haptische schakeltoetsen, zes analoge draaiknoppen en acht fysieke knoppen, zijn de verschillende bedieningselementen van de Stream Controller volledig aanpasbaar met behulp van Loupedeck's software op Windows of macOS. Het heeft echt talloze gebruiksmogelijkheden.

De wijzerplaten zijn met name interessant omdat u hiermee instellingen zoals verlichting en volume fijn kunt afstellen en dingen kunt doen zoals audiomixen of gameplay.

Er is ook een marktplaats met plugins, profielen en icoonpakketten waarmee je je eigen acties kunt maken.

Als een van deze u interesseert, zal de Razer Stream Controller deze herfst verschepen. Hij kost $270 in de VS. Ter referentie, de Elgato Stream Deck kost $150.

Geschreven door Maggie Tillman.