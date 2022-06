Razer maakt milieuvriendelijke muizen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als onderdeel van Razer's Go Green 10-jarenplan heeft het bedrijf twee van zijn populaire muizen duurzamer gemaakt. De Razer Basilisk V3 en Razer DeathAdder Essential zijn nu nog beter dankzij de ECOLOGO-certificering.

Deze certificering houdt in wezen in dat de twee muizen op een milieuvriendelijkere manier worden gemaakt. De gamingrandapparatuur is getest om er zeker van te zijn dat de productie voldoet aan strenge milieunormen van derden.

Met andere woorden, het fabricageproces, de verpakking en nog veel meer zijn gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze zijn gemaakt met het oog op ecologische duurzaamheid.

Als gevolg hiervan mogen de twee muizen nu het UL ECOLOGO-keurmerk dragen - een logo dat door Amazon wordt erkend en samen met het Climate Pledge Friendly Program op die site wordt getoond.

De Basilisk V3 en DeathAdder Essential zijn de eerste gamingmuizen van Razer die aan deze criteria voldoen, maar de hoop is om in de toekomst meer producten te maken.

Razer streeft ook naar een ISO 14025-conforme Environmental Product Declaration. In de tussentijd zal deze UL-gecertificeerde ECOLOGO Razer helpen haar toewijding te tonen aan het creëren van duurzame producten die beter zijn voor het milieu en zal het u ook gemoedsrust geven bij de aankoop.

Geschreven door Adrian Willings.