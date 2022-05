Razer heeft wat gewicht van de Viper V2 Pro afgeworpen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Razer heeft een bijgewerkte en verbeterde versie van zijn geliefde Viper-muis onthuld in de vorm van de ultralichte Viper V2 Pro.

Deze muis is gemaakt voor de esports scene met een aantal verbeteringen, waaronder geüpgrade optische muis schakelaars, een nieuwe en verbeterde optische sensor en een body die slechts 58 gram weegt.

Dat maakt het 20 procent lichter dan de Razer Viper Ultimate en ook een van de lichtgewicht draadloze gaming mu izen rond. Razer beweert de muis op een aantal punten te hebben verbeterd, waaronder de levensduur van de batterij, voor een langere levensduur tijdens je gamesessies.

Onder de motorkap is de Viper V2 Pro uitgerust met de Focus Pro 30K Optische Sensor die een volledige resolutienauwkeurigheid van 99,8% heeft, maar ook is uitgerust met AI om de prestaties te helpen verbeteren. Deze kunstmatige intelligentie omvat Smart Tracking, Motion Sync en Asymmetric Cut-off voor alleen de allerbeste prestaties tijdens competitief spel.

Gebruikers kunnen ook dingen tweaken zoals Asymmetric Cut-off en lift-off en landingsafstanden instellen die zijn ingesteld op hun eigen speelstijlen.

Ook zijn er Razer Optical Mouse Switches Gen-3 toegevoegd, waarvan Razer beweert dat ze geen problemen hebben met dubbelklikken en geen vertraging hebben bij het stuiteren. Deze schakelaars zijn ook gegarandeerd voor 90 miljoen klikken, dus de Viper V2 Pro zou zeker de tand des tijds moeten doorstaan.

Dit alles is verpakt in een muis die oplaadbaar is via USB-C, een Speedflex-oplaadkabel heeft en nog veel meer.

De Viper V2 Pro is nu verkrijgbaar voor £149,99/$149,99 USD/€ 159,99.

Geschreven door Adrian Willings.