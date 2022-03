De streamingapparatuur van Razer is nu nog beter geworden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Razer heeft een aantal verschillende producten onthuld die gericht zijn op streamers en makers van inhoud. Deze toevoegingen aan de line-up zijn onder meer de Razer Seiren BT-microfoon , Razer Audio Mixer en Razer Key Light Chroma .

Elk van deze apparaten is gebouwd om de productiekwaliteit van een streamer te verhogen en te verbeteren wat ze aan hun publiek leveren. Deze producten zijn ook bedoeld voor verschillende soorten streamers en contentmakers.

Het meest interessante van deze apparaten is misschien wel de Razer Audio Mixer . Dit is een broadcast- en streamingmixer die een hoogwaardige XLR-microfoon kan aansturen en audio van andere bronnen kan mixen voor een professioneel klinkende audio op elke stream.

Het is zeer vergelijkbaar met de veelgeprezen GoXLR Mini en geeft streamers krachtige controle over wat hun publiek hoort.

Natuurlijk werkt het met Razer Synapse 3 en heeft het aanpasbare RGB, maar er wordt hier nog veel meer aangeboden. Inclusief toegang tot een reeks audio-aanpassings- en tweak-opties. Deze omvatten noise gate- en compressorinstellingen, aangepaste microfoonegalisatie en de mogelijkheid om te kiezen welke audio wordt gemengd in de streammix die wordt uitgevoerd naar OBS-studio of andere software.

Met optische ingang, 3,5 mm lijningang en zelfs een hoofdtelefoon en 3,5 mm microfoonaansluiting, heeft deze kleine doos vol trucs genoeg te bieden.

Deze mixer is nu beschikbaar voor £ 249,99 GBP, $ 249,99 USD en 259,99 €.

Naast de audiomixer heeft Razer ook de Razer Key Light Chroma onthuld, wat, zoals je misschien al geraden had uit de naam, een Razer Chroma-compatibele key light-oplossing is.

Als je op zoek bent naar een enorme, heldere en diffuse verlichtingsoplossing om je streaming-opstelling te verbeteren, dan is dit misschien wel de oplossing. Dit is een groot toetslichtpaneel met een helderheid van 2.800 lumen, maar heeft ook een temperatuurbereik van 3.000 tot 7.000 K.

Het wordt geleverd met een stevige bureaubevestigingsklem, verstelbare paal en balhoofdsysteem. zodat het gemakkelijk perfect kan worden gepositioneerd voor uw opstelling.

Het is ook te bedienen via zowel Razer Synapse op je machine als Razer's Streaming-app op je telefoon. Bovendien is er de toegevoegde bonus van RGB-modi als u op zoek bent naar een kleurrijke gloed in uw ruimte of een interessante accentverlichting.

De Key Light Chroma is nu verkrijgbaar voor £ 259,99 GBP, $ 299,99 USD of € 299,99 MSRP.

De Razer Seiren BT-microfoon is ondertussen gericht op een ander soort streamer - degenen die hun inhoud liever IRL maken. Dit is een Bluetooth-microfoon die is ontworpen om te werken met de meest populaire mobiele streaming-apps. Razer zegt dat het je een rijke en warme stemopname geeft met zijn omnidirectionele microfoon, terwijl het je ook helpt om gehoord te worden met krachtige ruisonderdrukking.

Deze microfoon heeft een eenvoudig clip-on ontwerp en is gebouwd om zowel draadloos als probleemloos te zijn. Het wordt geleverd met een windzak en de belofte van een eenvoudige installatie via de bijbehorende Razer Streaming Mobile App. Een geweldige oplossing voor streamers onderweg.

Deze microfoon is nu beschikbaar voor £ 99,99 GBP, $ 99,99 USD of € 109,99 MSRP.

Geschreven door Adrian Willings.