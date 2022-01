Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Razer heeft claims van N95-grade filtratie op zijn Zephyr ingetrokken en heeft onlangs Zephyr Pro, gezichtsmaskers aangekondigd.

"De wearable is op zichzelf geen medisch hulpmiddel en ook niet gecertificeerd als een N95-masker", zei een woordvoerder van Razer. "Om verwarring te voorkomen, zijn we bezig met het verwijderen van alle verwijzingen naar 'N95 Grade Filter' uit ons marketingmateriaal."

De wijziging volgt op een Twitter-thread die is gepost door YouTube-knutselaar Naomi Wu . In november plaatste ze een diepgaande demontage en beoordeling van de Zephyr waarin ze erop wees dat N95 een certificering is voor een heel masker, geen onderdeel van een masker, en dat de Razer Zephyr empirisch geen N95-certificering heeft.

Als de Zephyr of Zephyr Pro deze certificering had behaald, zou deze op de website van het National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) zijn vermeld als een door het NIOSH goedgekeurd ademhalingsapparaat.

Het lijkt ons dat de Razer Zephyr filters gebruikt die in andere N95-maskers te vinden zijn, maar aangezien het ontwerp van het masker niet is gecertificeerd, telt het niet.

De verandering komt net op het moment dat mensen in de VS wordt geadviseerd om N95- en KN95-maskers te dragen, in plaats van stoffen maskers, om te beschermen tegen de meer besmettelijke omicron-variant.

Voor nu raden we aan om bij een meer traditioneel FFP2/3-stijlmasker te blijven . Helaas komen die meestal zonder RGB-verlichting.

Geschreven door Luke Baker.