Razer's Enki Pro HyperSense-gamingstoel wordt geleverd met ingebouwde haptiek

(Pocket-lint) - Razer heeft tijdens CES 2022 een aantal dingen onthuld, waaronder updates voor zijn Razer Blade-line-up en een modulair bureau in de vorm van Project Sophia .

Nu pronkt het bedrijf ook met zijn nieuwste gamestoel in de vorm van de Enki Pro HyperSense. Een geavanceerde gamestoel die is verpakt in een aantal high-fidelity haptics die zijn ontworpen om levensechte feedback te geven tijdens het gamen. Dat klopt, nu kun je de feedback in je achterste voelen.

Razer heeft samengewerkt met D-BOX om een gamestoel als geen ander te creëren. Eentje die je niet alleen authentieke feedback geeft terwijl je je favoriete games speelt, maar ook schittert met geïntegreerde Chroma RGB-verlichting in de hoofdsteun.

Met wat het 'de meest geavanceerde gamestoel tot nu toe' noemt, belooft het bedrijf je game-, film- en muziekluisterervaring te transformeren met geavanceerde haptiek.

De Razer Enki Pro HyperSense is ingesteld om maar liefst 2.200 games te ondersteunen, inclusief F1 2021, Forza Horizon 5 en Assassin's Creed Valhalla. Je kunt dus elke hoek van de baan voelen en jezelf onderdompelen in de game-ervaring. Zelfs als games niet standaard worden ondersteund, voel je nog steeds de feedback dankzij Direct Input Haptics. Dus zelfs controller-, toetsenbord- en muisinvoer zal feedback opleveren.

Deze stoel heeft ook 65.000 haptische variaties met verschillende niveaus van feedback en realtime synchronisatie om ervoor te zorgen dat je echt voelt wat er gebeurt als het gebeurt.

De Razer Enki Pro HyperSense belooft een nieuwe dimensie aan je gameplay te geven. En vertegenwoordigt een interessante upgrade van de toch al populaire gamingstoel-line-up van het bedrijf.