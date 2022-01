Razer werkt aan een futuristisch modulair gamebureau

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - We hebben de afgelopen jaren veel waanzinnige concepten van Razer gehad en dat zal in 2022 niet anders zijn.

Razer onthult op CES 2022 zijn visie op de toekomst van gaming in de vorm van Project Sophia, een concept gaming-bureau met een modulair ontwerp.

Het idee hier is eenvoudig genoeg. De afgelopen jaren hebben mensen geprobeerd zich aan te passen aan het leven, zowel thuiswerkend als gamen. Het is moeilijk om een geschikte ruimte te vinden die voldoet aan zowel de behoefte om overdag productief te zijn als 's avonds te gamen, streamen of content te creëren. Met een modulaire opzet die allemaal kan worden gewijzigd.

Project Sophia wordt gemaakt om aanpasbaar te zijn, met een modulair ontwerp, zodat u uw bureau-opstelling gemakkelijk gedurende de dag kunt veranderen. Van lay-out wisselen afhankelijk van wat je doet.

Het concept van Project Sophia omvat momenteel een zeer personaliseerbaar bureau, met maar liefst 13 verschillende modules. Die modules kunnen worden gebruikt om het bureau in verschillende modi te configureren. Of je nu toegang nodig hebt tot secundaire schermen, audiomixers, pentabletten of zelfs systeembewakingstools.

Richard Hashim, VP of Growth bij Razer, legde de logica van het concept uit:

"Project Sophia is onze futuristische visie van een multifunctionele gaming- en werkstationopstelling die voldoet aan de zeer verschillende behoeften van een verscheidenheid aan pc-gebruiken, waardoor het niet nodig is om tussen werkruimten te wisselen. Het hot-swappable modulaire systeem stelt gebruikers in staat om snel opnieuw te configureren hun bureau met bijna oneindige flexibiliteit, waardoor Project Sophia niet alleen wordt aangepast aan de taak die voorhanden is, maar ook aan de specifieke voorkeur van de gebruiker. Dit is de toekomst van het slagstation."

Het concept omvat een aangepaste PCB met de nieuwste CPU- en GPU-aanbiedingen van Intel en Nvidia. Dat klikt vast aan de onderkant van het bureau, waardoor het in de toekomst gemakkelijk te upgraden is.

De verschillende modules zijn ingesteld om allerlei dingen te bevatten, van touchscreen-digitizers, tablets en creatieve invoertools voor creatievelingen tot dingen als high-fidelity audio voor gamers. Hotkeymodules, draadloze opladers en zelfs een kopjeswarmer behoren tot de mogelijkheden.

Natuurlijk is het bureau bekleed met Razer Chroma-compatibele LED's, maar het zal ook worden uitgerust met een enorm 65-inch OLED-scherm.

Natuurlijk is het in dit stadium nog maar een concept, maar zeker een merkwaardig ontwerp voor de toekomst van gaming.