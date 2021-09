Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Halo-fans verheugen zich. De release van Halo Infinite komt steeds dichterbij en nu kun je je liefde voor de serie laten zien met de Razer Halo Infinite-productlijn.

Master Chief Petty Officer John-117 keert in december terug naar onze gameschermen, dus we hoeven nu niet lang meer te wachten. In de tussentijd helpt Razer de hype op te bouwen met een selectie van door de UNSC goedgekeurde randapparatuur voor zowel Xbox als pc. Die randapparatuur omvat een headset, muis en toetsenbord, allemaal gemodelleerd naar het iconische Mjolnir Powered Assault-pantser.

Sterker nog, gamers die deze randapparatuur kopen, krijgen ook toegang tot bonus-in-game-beloningen. Een andere beloning voor elk apparaat, dus het is de moeite waard om de hele set te verzamelen als je je kunt uitstrekken.

De uitrustingslijst bevat:

Razer Kaira Pro-gamingheadset voor Xbox – Halo Infinite Edition met in-game content van Deathly Poison Armor Coating ($ 169,99 USD / € 169,99)

Razer BlackWidow V3-toetsenbord – Halo Infinite Edition met in-game content van Deathly Poison Weapon Coating ($ 179,99 USD / € 159,99)

Razer DeathAdder V2-muis – Halo Infinite Edition Inclusief Fangs Emblem-bonusmateriaal ($ 79,99 USD / € 79,99)

Goliathus Extended Chroma muismat – Halo Infinite Edition met 5 Challenge Swaps ($ 79,99 / € 89,99)

Alle randapparatuur is vanaf 27 september beschikbaar voor pre-order bij Gamestop of rechtstreeks bij Razer.