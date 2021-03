De slimme bril van Razer Anzu belooft ook meeslepende audio en oogbescherming

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Razer helpt een handje om thuiswerken veel minder ellendig te maken met de slimme bril van Anzu die niet alleen draadloos geluid biedt, maar ook blauw licht filtert.

Deze bril ziet er in eerste instantie uit als elke andere stevige slimme audiobril, inclusief die van Bose Frames , maar er is hier nog veel meer aan de hand.

Ten eerste biedt de Razer Anzu Smart Glasses de druk op uw ogen door 35 procent blauw licht te filteren om uw ogen te beschermen terwijl u de hele dag naar schermen staart. Duidelijk goed nieuws voor mensen die thuis werken en de hele dag naar spreadsheets staren.

Ten tweede zegt Razer dat deze bril ook je audio-ervaring zal verbeteren. Met een slimme mix van een discrete omnidirectionele microfoon en luidsprekers, evenals een aangepaste Bluetooth 5.1-verbinding, heeft de Razer Anzu-setup een 60 ms low-latency-verbinding om heldere audio te leveren terwijl je aan het zoomen bent.

Razer Anzu heeft ook intuïtieve slimme bedieningselementen aan de zijkant van de frames, zodat u muziek kunt afspelen, pauzeren of overslaan, de slimme assistent van uw telefoon kunt activeren, oproepen kunt accepteren en weigeren en meer. Met ingebouwde oplaadbare batterijen kun je ongeveer vijf uur gebruik maken van deze frames, maar ze gaan ook slapen als je ze afneemt en de armen vouwt.

Als je deze bril wilt gebruiken terwijl je op pad bent (of aan het sporten bent), dan kan dat ook. Razer Anzu wordt geleverd met vervangbare lenzen in de doos, inclusief 99 procent UVA / UVB-beschermende gepolariseerde zonnebril. Ze zijn ook IPX4-geclassificeerd, wat betekent dat ze goed genoeg zijn om een zweterige training of licht doorweekt weer het hoofd te bieden.

Razer Anzu is ook verkrijgbaar in twee vormen - rechthoekig of rond en er zijn twee verschillende maten om uit te kiezen. En voor degenen onder ons die een bril nodig hebben om te zien, is er ook goed nieuws, want Razer werkt samen met Lensabl om lenzen op maat te leveren.

Lees hier meer over Razer Anzu .

Geschreven door Adrian Willings.