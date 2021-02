Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Om de miljoenen thuiswerkende en videoconferenties te helpen, introduceert Razer een nieuwe webcam genaamd Kiyo Pro . Het is een camera van 2,1 megapixels die 1080p-opnamen kan maken met maximaal 60 frames per seconde (of tot 30 fps in HDR-modus).

De Kiyo Pro werkt met de Synapse-software van Razer, waardoor je het gezichtsveld kunt aanpassen tussen 103, 90 en 80 graden. Andere functies zijn onder meer een privacycover en Corning Gorilla Glass 3. Het enige dat naar onze mening ontbreekt, is een ingebouwde ringverlichting . Maar Razer laat het lijken alsof de Sony 1 / 2.8-inch IMX327-sensor van de camera goed geschikt is voor weinig licht. Het zal interessant zijn om dat te testen en te kijken of er extra verlichting nodig is.

De Kiyo Pro kost $ 200, wat $ 100 meer is dan de standaard Kiyo. Het is niet bepaald goedkoop voor een webcam die geen ingebouwde lamp of zelfs 4K-video-opname en Windows Hello ondersteunt. Het is echter een Razer-product, dus we vermoeden dat het nog steeds een van de meest gewilde premium webcams zal zijn.

Bekijk de handleiding van Pocket-lint hier voor een nadere blik op de beste webcams op de markt voor videogesprekken . Er is veel concurrentie om te overwegen, inclusief opties van gevestigde spelers zoals Logitech en Microsoft.

Geschreven door Maggie Tillman.