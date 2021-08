Razers RGB-gezichtsmasker wordt realiteit als Razer Zephyr

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In januari 2021 onthulde Razer dat het werkte aan het creëren van een innovatief PBM-masker met actieve ventilatie, automatische sterilisatie, een ingebouwde spraakversterker en ook Razer Chroma.

Net als de rest van de wereld nam Razer de pandemie duidelijk serieus. Het bedrijf werkte aan het creëren van serieuze gezichtstechnologie die niet alleen was ontworpen om de gebruiker en de mensen om hen heen te beschermen, maar ook om het leven draaglijker te maken.

Het masker begon aanvankelijk als een concept. Een die een N95-ademhalingssysteem van medische kwaliteit gebruikte in combinatie met actieve ventilatoren en een bacterieel filtersysteem om 95 procent van de gevaren in de lucht op afstand te houden. Dat ventilatiesysteem belooft actieve luchtkoeling te leveren om je ook onder het masker fris en koel te houden.

Nu maakt Razer dit masker werkelijkheid of bereidt hij zich in ieder geval voor om dit te doen. Razer Zephyr, zoals het nu bekend is, is beschikbaar voor bètatests voor een select aantal.

Project Hazel is nu officieel Razer Zephyr - de nieuwste evolutie van onze draagbare luchtreiniger. Ontworpen om veilig, sociaal en duurzaam te zijn, heeft Razer Zephyr 99% BFE, een veilige siliconen gelaatsafdichting en anti-condenscoating. Doe mee met onze community-bètatest: https://t.co/mlex2YSMpi pic.twitter.com/yLUj0lO2oJ — R Λ Z Ξ R (@Razer) 6 augustus 2021

Het lijdt geen twijfel dat Zephyr anders is dan de meeste maskers die momenteel beschikbaar zijn en niet alleen omdat het Razer Chroma-compatibele RGB rockt.

Het is opgebouwd rond een transparant ontwerp dat bedoeld is om de problemen die vaak met maskers voor sociale interactie worden veroorzaakt, te elimineren. Als u dit draagt, kunnen mensen met wie u praat, u zien glimlachen of grimassen en gezichtskenmerken gemakkelijker lezen. Je hoeft je ook geen zorgen te maken over beslaan, want het is ontworpen met een anticondenscoating.

Razers VoiceAmp-technologie is ook inbegrepen, die een ingebouwde microfoon en luidsprekersysteem gebruikt om u te helpen verstaanbaar te zijn wanneer u het masker draagt. Met rigoureuze tests hoopt Razer er ook voor te zorgen dat dit masker zo comfortabel mogelijk is voor de gebruiker, terwijl de veiligheid van de gebruiker behouden blijft.

Het bevindt zich op dit moment misschien alleen in de bètafase , maar het is best geweldig om te zien dat Razer nog steeds vooruitgang boekt met dit project. We hopen alleen dat de volledige lancering niet te ver weg is.