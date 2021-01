Razer zegt dat dit het slimste masker ter wereld is

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Razer werkt aan het creëren van een innovatief PBM-masker met actieve ventilatie, automatische sterilisatie, een ingebouwde stemversterker en ook Razer Chroma.

Net als de rest van de wereld neemt Razer de pandemie serieus en heeft het gewerkt aan het creëren van een aantal serieuze gezichtstechnologie die niet alleen is ontworpen om de gebruiker en de mensen om hen heen te beschermen, maar ook om het leven draaglijker te maken.

Project Hazel, zoals het bekend is, is een conceptmasker dat een N95-ademhalingssysteem van medische kwaliteit gebruikt in combinatie met actieve ventilatoren en een bacterieel filtersysteem om 95 procent van de gevaren in de lucht op afstand te houden. Dat ventilatiesysteem belooft actieve luchtkoeling te leveren om je ook onder het masker fris en koel te houden.

Het intelligente ontwerp bevat ook een draadloze oplaadcassette met een ingebouwd Ultra Violet-sterilisatiesysteem. Het idee is dat wanneer u thuiskomt, u het masker kunt afnemen en in het hoesje kunt plaatsen, waar het niet alleen zal opladen en klaar is voor de volgende keer, maar ook de aanwezige ziektekiemen op het masker kunt elimineren voor het volgende gebruik.

Project Hazel is ook op andere manieren slim. Het is gebouwd rond een transparant ontwerp dat bedoeld is om de problemen te helpen elimineren die vaak worden veroorzaakt door maskers voor sociale interactie. Als je dit draagt, kunnen mensen met wie je praat je zien glimlachen of grimassen en zullen ze gezichtsaanwijzingen gemakkelijker kunnen lezen.

Razers VoiceAmp-technologie is ook inbegrepen, die een ingebouwde microfoon en luidsprekersysteem gebruikt om u te helpen verstaanbaar te zijn wanneer u het masker draagt. Met rigoureuze tests hoopt Razer er ook voor te zorgen dat dit masker zo comfortabel mogelijk is voor de gebruiker, terwijl tegelijkertijd de veiligheid van de gebruiker behouden blijft.

Zoals je zou verwachten van een Razer-product, is Project Hazel ook RGB-vriendelijk, met verstelbare Razer Chroma-lichtringen rond de ventilatoren, waardoor gebruikers hun eigen persoonlijke stijl kunnen toevoegen.

Dit is in dit stadium natuurlijk nog maar een concept, maar we willen er zeker meer van zien in de toekomst.

Geschreven door Adrian Willings.