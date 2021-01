Dit is Razers waanzinnige conceptgamestoel met een 60-inch uitklapbaar display

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Razer gaat vol gas de ruimte in voor gamingstoelen met Project Brooklyn, een conceptstoel die onderdompeling van de volgende generatie belooft.

Die onderdompeling omvat Razers HyperSense-technologie voor haptische en tactiele feedback, Razer Chroma-verlichting en een krankzinnig 60-inch OLED-opvouwbaar display dat van achteren in beeld kan worden gevouwen.

Project Brooklyn is gebouwd met een frame van koolstofvezel om de basis en alle technologie die erin zit te ondersteunen. Razer zegt dat als het concept werkelijkheid wordt, het ook verbindingen voor je pc, cloudgaming, kabels voor haptische feedback en Razer Chroma-verlichting omvat.

Die Razer Chroma-verlichting loopt langs de zijkanten van de stoel en de basis en biedt gesynchroniseerde verlichting voor je games of Razer-randapparatuur. Er is ook een uitklapbare tafel die uit de armleuning kan worden geklapt en kan worden gebruikt voor het opbergen van snacks of voor uw muis en toetsenbord.

Het scherm is ongetwijfeld het meest aantrekkelijke aspect van het ontwerp. We hebben in het verleden veel waanzinnige gamestoelen gezien, waaronder de krankzinnige Acer Predator Thronos . Maar het concept van Razer is minder in-your-face, omdat het meestal op een standaardstoel lijkt totdat je het enorme scherm uitvouwt. Zie het als een toegewijde, meeslepende game-omgeving waarin je in je games kunt verdwijnen en de wereld om je heen kunt vergeten.

Dit is op dit moment slechts een concept, maar het laat zien welke richtingen Razer mogelijk uitgaat met toekomstige game-uitrusting en het is zeker interessant.

Geschreven door Adrian Willings.