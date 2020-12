Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Natuurlijk zijn je kerstversieringen misschien chique, maar kun je je lichten bedienen met je telefoon, je stem of ze synchroniseren met je game-uitrusting?

Als je antwoord nee is, staan we op het punt je leven op te fleuren (zelfs als je geen kerst viert).

Slimme lampen zijn natuurlijk niets nieuws, maar Twinkly is iets anders. Dit is een verzameling LED-reeksen van verschillende groottes, die kunnen worden bediend met je smartphone, met je stem via Google Assistant of Amazon Alexa of die kunnen worden gesynchroniseerd met je game-uitrusting via Razer Chroma- compatibiliteit.

De resultaten van dit alles zijn indrukwekkend, leuk en ongelooflijk aanpasbaar.

Twinkly is er in alle soorten en maten. Met verschillende opstellingen van RGB rijke LEDs die op verschillende manieren rondom je huis kunnen worden opgesteld. Er zijn lichtslingers, clusters, ijspegels en zelfs een vooraf verlichte nepkerstboom met 500 LEDs .

De packs zijn ook in verschillende maten verkrijgbaar, dus je kunt maar liefst 600 LEDs krijgen om je omgeving op te vrolijken in één doos.

We hebben ze gebruikt om smartphone-bestuurbare RGB-verlichting toe te voegen aan onze kerstboom, maar je kunt ook wat LEDs aan een muur hangen of ze om de ruimte in je speelruimte wikkelen om dingen interessanter te maken.

Met een doos met Twinklys lichtslingers, kun je je boom omhullen met netjes regelbare LEDs. Vanuit de bijbehorende app (voor Android of iOS ) is het dan mogelijk om uit een aantal handige verschillende effecten te kiezen.

Deze omvatten de klassieke regenboog, zuurstok, kleurrijke golven, sprankelende gloedeffecten, watervallen en nog veel meer. Vanuit het winkelgedeelte van de app kun je ook gratis veel meer lichteffecten doorbladeren en downloaden.

Voor ons is het vermogen om de lichten te "schilderen" het meest interessant en leuk. Wanneer je Twinkly instelt, leidt de app je door het "in kaart brengen" van de lichten die je hebt geïnstalleerd. Dit houdt in feite in dat u uw boom vanuit verschillende hoeken scant met de camera van uw smartphone. Door dit te doen, wordt de positie van de LEDs gelokaliseerd - hun hoogte en locatie in de boom.

Als je dat eenmaal hebt gedaan, heb je een visuele kaart van de boom in de app (zie de bovenstaande afbeelding). U kunt dan een kleurenbalk en uw vinger gebruiken om uw boom te versieren door delen ervan te verlichten met eenvoudige bewegingen van uw vinger of duim. Kies een aantal kleuren en mix ze door elkaar of laat ze sprankelen voor wat extra magie.

Deze Twinkly-lampjes zijn ook compatibel met Google Assistant en Amazon Alexa. Verbind die apps met Twinkly en je kunt dan je boomverlichting aan en uit zetten met je stem. U kunt ook de kleur van de lichten wijzigen "Ok Google, zet Twinkly op rood".

Twinkly is niet alleen voor Kerstmis. Fans van Razer-randapparatuur zullen genieten van de verbinding met Razer Chroma , downloaden de Twinkly Chroma-connector en je kunt vervolgens de lampen koppelen met je Razer Chroma-setup.

Hierdoor heb je directe controle over Twinkly binnen Razer Synapse. Met een paar klikken kunt u snelle effecten gebruiken om de LED-kleur te wijzigen, spectrumcycli, ademhaling, audiometer of statische kleuren instellen of u kunt in Chroma Studio duiken om aangepaste effecten in te stellen.

Twinkly werkt ook met Chroma Visualiser, zodat je de lichten kunt laten reageren op de geluiden van je game. Chroma-compatibele games maken de zaken nog interessanter.

In december zou je kerstboom glorieus kunnen gloeien samen met je Razer-muis en -toetsenbord, maar om de maand van het jaar zou je hem gewoon kunnen gebruiken om nog meer kleur aan je speelruimte toe te voegen. En natuurlijk weet iedereen dat RGB meer FPS toevoegt.

Geschreven door Adrian Willings.