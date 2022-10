HyperX's aanbiedingen zijn niet te versmaden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - HyperX heeft een aantal van zijn randapparatuur beschikbaar met behoorlijke kortingen tijdens de Prime Early Access sale.

Als je op zoek bent naar een deal voor een muis, toetsenbord, headset of microfoon, dan zijn deze koopjes het bekijken waard.

UK HyperX aanbiedingen

Er zijn momenteel allerlei deals op HyperX-randapparatuur beschikbaar op Amazon. Je kunt de volledige lijst met Prime Early Access-deals hier bekijken, maar hieronder staan enkele van onze favoriete producten en hun kortingen.

HyperX Cloud II draadloos - bespaar £40 Wij vonden de Cloud II draadloos erg goed vanwege zijn comfort, grote oorschelpen en geweldige batterijduur. Hij is ook niet betaalbaarder. Aanbieding bekijken

HyperX Pulsefire Haste draadloos - bespaar £35 De draadloze Pulsefire Haste is een geweldige muis, vooral als je kleinere handen hebt of de voorkeur geeft aan een randapparaat met een lager profiel. Hoe dan ook, het is een geweldige aankoop. Aanbieding bekijken

HyperX QuadCast - bespaar £20 De originele QuadCast ziet er misschien niet zo mooi uit als de nieuwere QuadCast S, maar hij klinkt nog steeds geweldig en daar gaat het om. Aanbieding bekijken

US HyperX aanbiedingen

Er zijn ook aanbiedingen in de VS. Als je een fan bent van HyperX spullen of gewoon op zoek bent naar een upgrade dan zijn deze de moeite waard om te bekijken. Je kunt alle deals hier bekijken, maar hieronder staan enkele van onze favorieten.

HyperX Cloud II - bespaar $40 De bedrade versie van de Cloud II werkt met PC, PS5 en PS4 en ziet er ook nog eens geweldig uit. Aanbieding bekijken

Geschreven door Adrian Willings.