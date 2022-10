Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Prime Early Access verkoop is een geweldig moment om een koopje te doen op wat snelle opslag voor je pc of console. Crucial heeft momenteel een aantal aanbiedingen en kortingen lopen op verschillende apparaten, waaronder externe SSD's en interne NVMe-opslag.

De deals omvatten schijven die we in het verleden hebben geprobeerd en geweldig vonden, dus we hebben degene verzameld die de moeite waard zijn om te bekijken.

UK Prime Early Access kortingen

Er zijn een aantal kortingen op Crucial apparaten op Amazon UK die te koop zijn tijdens de early access sale periode. Deze zijn het bekijken waard.

Crucial P5 Plus 1TB - bespaar £45.50 De Crucial P5 Plus is een uitstekende PCIe gen 4 NVMe-schijf die tot 6.600 MB/s lees-/schrijfsnelheden biedt. Hij is eenvoudig te installeren, betrouwbaar en snel. En hij is nu ook betaalbaarder. Wat wilt u nog meer? Aanbieding bekijken

Crucial BX500 2TB SATA - bespaar £72.60 Hij is misschien niet zo snel als NVMe, maar er valt nog veel te zeggen voor grote en snelle SATA-schijven. Deze is ook een koopje. Aanbieding bekijken

US Prime Early Access kortingen

Voor onze Amerikaanse lezers zijn er ook aanbiedingen op uw kusten. Deze deals omvatten kortingen op Crucial RAM, externe schijven en meer.

Crucial P5 Plus 2TB - bespaar $150 Er zijn deals op alle maten van de Crucial P5 Plus met grote besparingen die de moeite waard zijn. De 2TB versie is echter bijzonder aantrekkelijk dankzij deze enorme korting. Aanbieding bekijken

Prime Early Access Sale UK 2022

We hebben hieronder enkele belangrijke deals uitgelicht:

Prime Early Access Sale VS 2022

Hier zijn enkele snelle links naar de belangrijkste aanbiedingen van dit moment:

Geschreven door Adrian Willings.