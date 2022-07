De 23andMe DNA-kit is 50% goedkoper tijdens Amazon Prime day

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - DNA-testkits zoals 23andMe en AncestryDNA zijn de laatste jaren enorm populair geworden. Met deze kits kunt u zich verdiepen in uw familiegeschiedenis en genetische make-up. Als je ooit nieuwsgierig bent geweest, is dit misschien het moment om het eens te proberen, want er is een speciale aanbieding voor Amazon Prime Day.

Op dit moment is de 23andMe Health and Ancestry Service kit voor de helft van de prijs te koop bij Amazon. Dit is een beperkte tijd deal, dus als je hebt uitgesteld kopen dan zul je willen om het te breken vandaag voordat de aanbieding eindigt.

23andMe Gezondheid + Voorouders kit Een van de meest populaire DNA-testkits krijgt 50 procent korting voor Amazon Prime day. Deze deal schijnt zowel in de UK als in de US te zijn, dus pak nu een koopje. Aanbieding bekijken

Als alternatieve optie is er ook een grote korting op de AncestryDNA + Traits-kit. Met deze kit kunt u meer dan 35 van uw meest interessante eigenschappen testen en ontdekken, dus u kunt uw genetische make-up en meer onderzoeken voor minder op deze Prime Day.

De kit van 23andMe heeft al aan een van onze verslaggevers verteld dat zij een genetische aanleg hebben voor Alzheimer, coeliakie en depressie. Gewapend met die informatie konden ze een afspraak maken met een gespecialiseerde arts om meer te weten te komen en proactief te werk te gaan.

Naast inzicht in hun gezondheid kwamen ze ook meer te weten over hun voorouderlijke samenstelling (Frans en Russisch) en genetische kenmerken (onder andere lichtgekleurde ogen).

Maar beide kits zijn een relatief goedkope manier om meer te weten te komen over je achtergrond, en voor korte tijd zijn ze goedkoper dan ooit.

Geschreven door Adrian Willings.