Dit zijn alle Kindle-aanbiedingen voor Prime Day 2022

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De Amazon Prime Day sales zijn begonnen en dat betekent dat er een heleboel aanbiedingen zijn voor een hele selectie Amazon-apparaten, waaronder Kindles.

De Amazon Kindle is enorm populair, een verbonden leesapparaat dat geeft je weken van de batterij, toegang tot miljoenen boeken, geweldige verlichting en in sommige gevallen waterdicht ook.

Er is een volledig assortiment beschikbaar, en een hele reeks kortingen die daarbij horen.

Op dit moment zijn de prijzen alleen in het Verenigd Koninkrijk verlaagd, maar we verwachten dat de VS dezelfde soort kortingen zullen krijgen.

Kindle - bespaar 50% Het instapmodel Kindle heeft een 6-inch scherm, verlichting aan de voorkant en dat alles voor een zeer lage prijs. Hij kost nu slechts €34,99. Aanbieding bekijken

Kindle Paperwhite - bespaar £45 De Kindle Paperwhite verhoogt de kwaliteit met een 6,8-inch display, betere verlichting en kleurtemperatuur - en waterdichtheid. Hij kost nu slechts €84,99. Aanbieding bekijken

Kindle Paperwhite Handtekening Editie - bespaar £45 De Paperwhite Signature Edition is een stapje hoger dan de gewone Paperwhite en voegt een automatisch instelbaar lampje aan de voorkant en draadloos opladen toe, dus het is een beetje meer premium. Met 25% korting kost hij € 134,99. Aanbieding bekijken

Kindle Oasis - bespaar £70 Er is een grote korting op het top Kindle apparaat. De Oasis is waterdicht, heeft een 7-inch scherm, de beste verlichting en de meest premium bouw. Het kan de jouwe zijn voor £159.99. Aanbieding bekijken

De Kindle heeft zijn plaats veroverd in de harten van boekenliefhebbers, omdat hij via de Kindle Store toegang geeft tot een heleboel titels en onmiddellijke toegang mogelijk maakt. Met synchronisatie tussen apparaten, de mogelijkheid om het lettertype en de grootte van de tekst te wijzigen - en zelfs om te schakelen naar witte tekst op een zwarte achtergrond - biedt het tal van opties.

Maar het grootste voordeel is dat de batterij weken meegaat en de leeservaring veel beter is dan met een tablet of telefoon - en daarom zijn Kindles zo populair bij mensen die op vakantie gaan. U kunt al uw boeken meenemen, zonder het gewicht of de ruimte.

Er zijn vier verschillende modellen - en ook een aantal Kids Editions - dus je moet wel een beslissing nemen, waar we je hier bij kunnen helpen. Je hebt ook toegang tot gratis boeken via Prime Reading (als onderdeel van je Prime-abonnement), en de optie om je te abonneren op Kindle Unlimited, waarmee je toegang krijgt tot nog veel meer boeken.

Geschreven door Chris Hall.