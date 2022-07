Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Ember doet mee met de actie op Amazon Prime Day, met grote kortingen op zijn temperatuurgeregelde slimme mokken in het Verenigd Koninkrijk.

Er zijn koopjes te krijgen op de 10oz (295ml) en 14oz (414ml) Ember Mug 2 modellen, in zwart en wit met tot 23 procent korting.

Met elk van deze modellen kunt u de ideale temperatuur instellen voor de drank van uw keuze, zodat uw koffie, thee of warme chocolademelk tot 80/90 minuten warm blijft.

De mok kan met een app worden bediend vanaf een mobiel apparaat, maar kan ook zonder app worden gebruikt, waarbij de mok de laatste temperatuurinstelling onthoudt (standaard 57-graden Celsius).

Hij wordt ook geleverd met een oplaadonderzetter.

Ember Mok 2 Zwart 10oz - bespaar 20% De zwarte versie van de kleinere Ember Mok van de tweede generatie wordt geleverd met een oplaadbare onderzetter en heeft een inhoud van 295 ml vloeistof. Normaal € 99,95, nu slechts € 79,95. Aanbieding bekijken

Ember Mok 2 Wit 10oz - bespaar £20 Dit is de witte versie van de kleinere Ember Mug 2 met een inhoud van 295 ml. Normaal € 99,95, nu verlaagd naar € 79,95. Aanbieding bekijken

Ember Mokken Zwart 14oz - bespaar 23% De grotere Ember Mug 2 van 14 oz heeft een inhoud van 414 ml voor koffie, thee of een andere warme drank waar je zin in hebt. Dit is de zwarte versie. Normaal € 129,95, nu slechts € 99,95. Aanbieding bekijken

Ember Mokken 2 Wit 14oz - bespaar £30 U kunt de witte versie van de 14oz (414ml) tweede generatie Ember Mug krijgen voor de normale prijs van het kleinere model. Hij kost normaal € 129,95, maar nu slechts € 99,95. Aanbieding bekijken

De speciale app kan niet alleen de temperatuur per drankje instellen, maar ook de voorkeurstemperaturen van al uw drankjes opslaan. Dat betekent dat je met één druk op de knop automatisch de juiste temperatuur voor verschillende drankjes kunt instellen.

Ember Mugs hebben ook een LED aan de onderkant om je te informeren wanneer de ideale temperatuur is ingesteld of wanneer ze aan het afkoelen zijn.

Om de batterij te sparen, gaat de mok alleen aan als er hete vloeistof in wordt gegoten. Hij gaat terug in de automatische slaapstand wanneer hij is afgekoeld. Hij heeft een IPX7-classificatie en kan tot een meter diep worden ondergedompeld om af te spoelen.

Geschreven door Rik Henderson.