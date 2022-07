Deze Kindle Oasis-aanbieding is de heetste Prime Day-korting voor boekenliefhebbers

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Amazon verlaagt de prijzen van al zijn apparaten en de Amazon Kindle Oasis is een van de apparaten die een flinke korting heeft gekregen.

Dit is Amazon's top Kindle, de beste die het aanbiedt, en deze Prime Day korting maakt het de goedkoopste die het ooit is geweest.

Kindle Oasis - bespaar £70 De Kindle Oasis is het topmodel van Amazon. Het heeft een hoogwaardig design en een 7-inch scherm met adaptieve verlichting en kleurtemperatuur. Hij kost nu slechts £159,99. Aanbieding bekijken

De Kindle Oasis ziet er misschien duur uit in vergelijking met de andere modellen in de line-up, maar hij heeft veel meer te bieden. Het heeft het grootste display en de beste kwaliteit, het heeft een betere verlichting, het is waterdicht en het is een prettiger apparaat om te gebruiken.

Amazon ontwierp de Oasis om een eersteklas leeservaring te bieden en dat is wat je krijgt: hij ligt heerlijk in de hand dankzij de metalen behuizing met de knoppen waardoor je heel gemakkelijk door de pagina's van je boek bladert.

De batterij gaat lang mee en er zijn opties voor opslagruimte van 8 of 32 GB, zodat u duizenden boeken mee op reis kunt nemen. Sommige modellen hebben zelfs een cellulaire verbinding, zodat je altijd en overal nieuwe titels kunt downloaden.

Dit is de goedkoopste Kindle Oasis die we tot nu toe hebben gezien.

Geschreven door Chris Hall.