Porsche werkt samen met Storck om fietsmerk Cyklær te creëren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel er door autofabrikanten veel uitstapjes zijn gemaakt in de fietswereld, zijn er maar weinig meer geweest dan een rebranded model van een bekend fietsmerk en een hogere prijs. En dat zijn de goede. Het lijkt erop dat Porsche die trend wil doorbreken en zich daadwerkelijk wil uitstrekken in de wereld van stedelijke mobiliteit met een goed ontwikkeld model op zich, met de hulp van Storck Bikes.

Dit is eigenlijk een project van Porsche Digital , een tak van het automerk dat "[a]ims om nieuwe digitale bedrijfsmodellen te vinden en te schalen en om bestaande producten te optimaliseren." Een zon product is de ebike, en - aangezien het op dit moment nogal een hot topic is - is dat geen verrassing.

Storck Bikes hebben een lange geschiedenis in het maken van racefietsen, met enkele andere ondernemingen in gravel-, triatlon- en zelfs mountainbikes. De e-bikes worden gemaakt met Porsche Digital onder de naam Cyklær Bikes. Deze bevatten technologie van Fazua voor de motor en batterij, waardoor deze licht genoeg blijft voor gebruik in de stad. De Fazua Ride-motor van 250 W is in het midden gemonteerd door de trapas en wat hem onderscheidt van andere motoren, is het feit dat hij deel uitmaakt van de batterij. Dus als je de 250Wh batterij verwijdert, verwijder je de motor. Hierdoor heb je eigenlijk een ebike en een normale fiets in één.

Maar er is nog een ander aspect van deze fietsen dat bedoeld is om de hele ervaring meer te digitaliseren dan de elektriciteit in de batterij. Porsche werkt ook samen met Greyp Bikes , een zustermerk van Rimac-autos. Vergeet nu niet dat Porsche een minderheidsbelang heeft in Rimac (die nu ook Bugatti heeft gekocht van de VW Group). Het hangt allemaal nogal met elkaar samen. In ieder geval. Greyp Bikes heeft een reeks "Fully Connected"-fietsen gemaakt met cameras en een volledig scherm met alle toeters en bellen. Zoals je zou verwachten, hebben de Cyklær Bikes deze ook.

Met cameras voor en achter houden ze vol dat je een virtuele achteruitkijkspiegel hebt, omdat je telefoon verbinding maakt met SP Connect op de fiets en bij de stuurpen wordt vastgehouden. Zo heb je zicht op wat er achter je gebeurt. Het heeft ook inductie opladen om de sappen van je telefoon op peil te houden. Er zijn ook tal van andere integraties. De Cyklær-app biedt zowel navigatie als GPS-tracking voor het geval iemand je nieuwe rit leuk vindt. Als het zoiets is als Greyp Bikes, zal het zelfs de dief tijdens diefstal registreren.

Er worden drie modellen aangeboden: de E Gravel, E Gravel met streetwear (dragers en spatborden) en de E Urban (ook met streetwear). Prijzen beginnen bij € 6999.