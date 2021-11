Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Bierretailer Beer Hawk biedt een aantal fantastische Black Friday- deals aan voor een PerfectDraft-machine en een fust van 6 liter - ideaal om uw feest deze kerst op gang te brengen.

De PerfectDraft is gemaakt door Philips en kan, in combinatie met een van de meer dan 40 verschillende vaten van allerlei biermerken, elke keer weer de perfecte pint schenken. Bovendien zitten er meer dan 10 pinten pils, IPA of een van je andere favoriete drankjes in elk vat.

De machine koelt het bier tot 3 graden en houdt het tot 30 dagen vers. Het wordt ook geleverd met een LED-uitlezing die de temperatuur aangeeft en hoeveel er nog moet worden gegoten.

Er zijn een aantal deals op de site van Beer Hawk, die je hieronder kunt bekijken.

PerfectDraft Goose Island-startbundel - slechts £ 233,50 Als een lekkere IPA meer jouw ding is, dan bevat deze startersbundel twee glazen, de PerfectDraft-machine en de geweldige Goose Island IPA. Het is verlaagd naar £ 283,50 £ 233,50. Aanbieding bekijken

PerfectDraft-machine en glazen voor minder dan £ 200 Als je van plan bent om later een fust toe te voegen of er een wilt die niet in een startersbundel zit, dan is deze deal iets voor jou. Koop de machine en twee glazen voor de geweldige prijs van £ 249 £ 199. Aanbieding bekijken

Bear Hawk also sells more than 40 different kegs for the PerfectDraft and is offering 15 per cent off if you buy three.

If you return a keg, you also get £5 in beer tokens to redeem on a further visit. Check out all the Beer Hawk keg deals here.

