Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Black Friday zou niet helemaal hetzelfde zijn zonder eersteklas elektronica voor persoonlijke verzorging, aangezien hun buitensporige prijskaartjes tot een semi-redelijk niveau zijn verlaagd - en het beste elektrische scheerapparaat van Philips is bij de stapel gekomen.

Hoewel deals op dit gebied de neiging hebben enigszins walgelijk te zijn, is dit een uitstekende besparing - de Philips Series 9000 is verkrijgbaar bij Amazon voor slechts £ 139,99 , lager dan de vorige vraagprijs van - wacht erop - £ 449.

Dat levert u een totale besparing op van € 310, en we weten niet zeker of u het tijdens de verkoopperiode veel beter zult doen.

Dus, wat maakt dit specifieke model zo buitensporig duur, alleen om zichzelf in de middenprijsklasse voor Black Friday te bevinden?

Nou, hoewel je misschien een scheermes verwacht dat zo duur is om je gewoon door verschillende gezichtsbeharing te laten bladeren, je ontbijt op bed te maken en misschien je belastingaangifte te doen, is het gewoon een meesterlijk scheerapparaat.

Afhankelijk van hoe serieus u uw gezicht neemt, kan dit het gezicht voor u zijn. De Series 9000 biedt u ContourDetect in acht richtingen, waardoor de koppen de contouren kunnen volgen en dichterbij kunnen snijden, met drie beschikbare instellingen om doorheen te bladeren. Inbegrepen is ook een baardtrimhulpstuk en reisetui.

Je moet echter extreem snel handelen als je deze geestverruimende scheerervaring voor jezelf wilt hebben. Amazon voert deze deal momenteel uit tot middernacht GMT, en, zoals we al zeiden, we weten niet zeker of het een grotere korting kan krijgen dan de huidige.

Geschreven door Conor Allison.