Bespaar £ 210 op een Philips Sonicare-tandenborstel in deze epische Prime Day-deal

(Pocket-lint) - Het zou geen Amazon-verkoopweek zijn zonder een Philips Sonicare elektrische tandenborstel die voor een zacht prijsje wordt verkocht. Deze Prime Day is het de beurt aan de DiamondClean 9000 elektrische tandenborstel om korting te krijgen.

Je kunt er nu een kopen voor £ 129,99 in plaats van £ 340, waardoor je een enorme £ 210 bespaart .

Met drie intensiteitsinstellingen en drie verschillende reinigingsmodi belooft de 9000 vanaf de eerste dag wittere tanden af te leveren, waardoor je in een mum van tijd een Hollywood-glimlach krijgt.

De premium witte W3-opzetborstel is speciaal ontworpen om vlekken aan te pakken, waarvan klinisch is bewezen dat het tot 100% meer vlekken verwijdert in slechts drie dagen en 10 keer meer tandplak op moeilijk bereikbare plekken.

Een ingebouwde oplaadbare batterij met een batterijduur van twee weken en een meegeleverde draagtas maken het de ideale reisgenoot. Je krijgt de DiamondClean, oplaadkabel en draagtas voor je £ 129,99, met een premium opzetborstel en andere compatibele koppen zijn te koop.

Deze deal is alleen geldig voor de Prime Day-periode, dus wees er snel bij.

Geschreven door Max Langridge.