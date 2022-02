Amazon en Nike overwegen naar verluidt Peloton te kopen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Volgens The Wall Street Journal heeft Amazon adviseurs geraadpleegd over een mogelijke aankoop van Peloton .

Ook Nike overweegt de aankoop volgens een bericht van The Financial Times .

Geen van beide bedrijven heeft nog ontmoetingen gehad met Peloton en de tijd zal uitwijzen of een van beide uiteindelijk een bod zal doen.

Er zijn ook geruchten dat Apple het fitnessmerk in de gaten houdt, hoewel dit grotendeels speculatie lijkt.

Peloton zag veel succes tijdens de vroege pandemie, terwijl sportscholen sloten vanwege lockdowns, nam de thuisfitnessmarkt een hoge vlucht.

In januari 2021 behaalde Peloton een marktwaarde van $ 50 miljard, nu is het merk echter slechts $ 8 miljard waard.

CNBC meldde dat Peloton vorige maand de productie van zijn Bike and Tread-producten had stopgezet, met als oorzaak een lagere vraag.

Er zijn veel factoren die van invloed zijn op de vraag, waaronder meer concurrenten die op het toneel verschijnen, evenals de heropening van sportscholen in veel regio's.

Peloton-ceo John Foley ontkende dat het de productie had stopgezet, maar in een brief aan de werknemers verklaarde hij dat het "de productieniveaus opnieuw instelde voor duurzame groei".

Hoewel het niet duidelijk is hoe Nike of Amazon van plan zijn om het merk Peloton te integreren, is er een gemakkelijk argument voor Amazon.

De uitkoop zou zeker helpen bij het verlichten van problemen met de toeleveringsketen of levertijd waarmee Peloton wordt geconfronteerd.

Een Peloton-abonnement gebundeld in Amazon Prime zou een enorm aantrekkelijke propositie zijn voor consumenten en is iets dat we hebben gezien bij eerdere Amazon-acquisities.

Peloton heeft nog niet laten doorschemeren dat het op zoek is naar een koper, maar we houden een oor naar de grond terwijl de zaken zich ontwikkelen.

Geschreven door Luke Baker.