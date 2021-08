Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na een bloeiperiode voor fitnessapparatuur tijdens het hoogtepunt van de pandemie, heeft Peloton de prijs van zijn originele slimme hometrainer nu drastisch verlaagd, waarbij de verkoop weer krimpt.

De originele fiets is nu 20 procent goedkoper in veel markten, waaronder het VK en de VS. Dat komt neer op £ 400 korting in het VK en $ 400 korting in de Verenigde Staten.

Het begint nu bij respectievelijk £ 1.395 en $ 1.495. Alle toegangslidmaatschappen worden apart in rekening gebracht.

De Peloton Bike wordt geleverd met een 21,5-inch 1080p touchscreen en een ingebouwde, verstelbare weerstandsknop. Je kunt het scherm gebruiken om vrijwel alles te bekijken wat je maar wilt op YouTube, enz., maar het voedt ook de talloze live en opgenomen trainingslessen van Peloton.

Je kunt dus deelnemen aan geplande trainingen en je resultaten in realtime posten, zodat de instructeur kan zien hoe het met je gaat.

"We weten dat de prijs een barrière blijft en zijn verheugd ons meest populaire product aan te bieden tegen een aantrekkelijke dagelijkse prijs", zei het bedrijf in een brief aan aandeelhouders.

Peloton heeft onlangs zijn Tread- loopmachine opnieuw ontworpen en opnieuw uitgebracht, na een aantal ongevallen, waaronder minstens één dodelijk ongeval. Het nieuwe model is nu beschikbaar in het VK en de VS.