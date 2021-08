Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Peloton hoopt dat je het Peloton-loopvlak een tweede kans geeft.

Afgelopen mei riep Peloton vrijwillig zijn loopbandproducten, de Peloton Tread en Peloton Tread+, terug vanwege meldingen van meerdere verwondingen en ten minste één dood. Destijds zei de Amerikaanse Consumer Product Safety Commission (CPSC) 72 meldingen te hebben ontvangen van volwassen gebruikers, kinderen, huisdieren of voorwerpen die "onder de achterkant van de loopband werden getrokken". Dat cijfer omvatte meldingen van verwondingen aan kinderen, zoals tweede- en derdegraads schaafwonden, gebroken botten en snijwonden.

U kunt hier meer lezen over de terugroepactie .

Hoe dan ook, een opnieuw ontworpen versie van het Peloton-loopvlak van $ 2.495 zal vanaf 30 augustus 2021 in de VS, Canada en het VK te koop zijn. Het nieuwe loopvlak zal uiteindelijk ook in Duitsland worden gelanceerd voor € 2.495. Peloton kondigt ook drie nieuwe Duitse loopinstructeurs aan, die in het land beschikbaar zullen zijn.

In plaats van een 32-inch scherm te hebben, is deze Tread goedkoper en wordt hij geleverd met een 23,8-inch HD-touchscreen met ingebouwde luidsprekers. Het heeft ook een kleinere voetafdruk en komt uit op 68 inch bij 33 inch breed. Het heeft ook een meer traditionele riem, in plaats van het lattenontwerp van de originele versie. Hoewel de terugroepactie van Tread in mei reparaties bood voor de eenheden die eerder dit jaar werden verzonden, wordt het nieuwe model natuurlijk geleverd met al die problemen die al zijn aangepakt.

Peloton benadrukt ook veiligheidsfuncties, zoals de Tread Lock-toegangscode die nodig is om de riem te ontgrendelen voor een training, veiligheidssleutel en gemakkelijk bereikbare knoppen.