(Pocket-lint) - Peloton roept vrijwillig zijn loopbandproducten, de Peloton Tread en Peloton Tread +, terug naar aanleiding van meldingen van meerdere verwondingen en ten minste één overlijden. Hier is alles wat u moet weten over de terugroepactie, inclusief waarom ze worden gebeld en hoe u de uwe kunt retourneren en een terugbetaling kunt krijgen.

In een terugroepactie voor de Tread + zei de Amerikaanse Consumer Product Safety Commission (CPSC) dat het 72 meldingen heeft ontvangen van volwassen gebruikers, kinderen, huisdieren of voorwerpen die "onder de achterkant van de loopband worden getrokken". Dat cijfer omvat 29 meldingen van verwondingen bij kinderen, zoals schaafwonden in de tweede en derde graad, botbreuken en snijwonden. De CPSC heeft een waarschuwing afgegeven dat de loopband "ernstige risicos voor kinderen met zich meebrengt voor schaafwonden, breuken en overlijden".

Tot nu toe had Peloton de beweringen van de CPSC ontkend door haar bevindingen "onnauwkeurig en misleidend" te noemen. Er werd ook gezegd "er is geen reden om te stoppen met het gebruik van de Tread Plus", als klanten de veiligheidsmaatregelen van Peloton volgen. De CEO van Peloton, John Foley, verontschuldigt zich nu en zegt: “Peloton heeft een fout gemaakt in onze eerste reactie op het verzoek van de Consumer Product Safety Commission om ons de Tread + terug te roepen. We hadden vanaf het begin productiever met hen moeten omgaan ".

Foley zei dat Peloton nu met de CPSC zal werken aan nieuwe industrienormen voor loopbandveiligheid.

Reden voor terugroepactie : volwassen gebruikers, kinderen, huisdieren en voorwerpen kunnen eronder worden getrokken

: volwassen gebruikers, kinderen, huisdieren en voorwerpen kunnen eronder worden getrokken Gewonden / sterfgevallen : dood van een zesjarige; 72 meldingen van verwondingen

Reden voor terugroepactie : het touchscreen kan eraf vallen en mogelijk letsel veroorzaken

: het touchscreen kan eraf vallen en mogelijk letsel veroorzaken Aantal gewonden of sterfgevallen : geen gewonden gemeld in de VS, maar er zijn meldingen van lichte verwondingen in Canada en het VK

De terugroepactie heeft betrekking op ongeveer 125.000 Peloton Tread + -eenheden en ongeveer 1050 eenheden van de reguliere Peloton Tread (evenals 5.400 Tread-loopbanden in Canada). Ze worden om verschillende redenen teruggeroepen. Met de Peloton Tread + kunnen mensen onder de loopband worden getrokken. (Houd er rekening mee dat de Peloton Tread + vorig jaar maart ook betrokken was bij de dood van een kind .) De Peloton Tread heeft een probleem waarbij het touchscreen eraf kan vallen en letsel kan veroorzaken.

Eenheden teruggeroepen: ongeveer 1.050 in de VS en 5.400 in Canada

Eenheden teruggeroepen: ongeveer 125.000

Er zijn twee modellen opgenomen in de terugroepactie. Hier leest u hoe u kunt zien of uw specifieke Peloton-loopband wordt beïnvloed:

Model : TR02 (zoek het nummer op de sticker aan de voorkant van het loopbanddek)

: TR02 (zoek het nummer op de sticker aan de voorkant van het loopbanddek) Terugroepnummer : 21-129

: 21-129 Verkoopperiode : november 2020 tot en met maart 2021

: november 2020 tot en met maart 2021 Kosten : $ 2.495

Model : TR01 (zoek het nummer op de sticker aan de voorkant van het loopbanddek)

: TR01 (zoek het nummer op de sticker aan de voorkant van het loopbanddek) Terugroepnummer : 21-128

: 21-128 Verkoopperiode : september 2018 tot en met april 2021

: september 2018 tot en met april 2021 Kosten : $ 4.295

Als je een van de teruggeroepen Peloton-loopbanden hebt, kun je deze retourneren en je geld terugkrijgen (of je kunt hem laten repareren, maar alleen als het een loopvlak is).

U kunt tot 6 november 2022 contact opnemen met Peloton voor een volledige terugbetaling. Om contact op te nemen met Peloton, bel 844-410-0141 (gratis in de VS) van 9.00 tot 19.00 uur ET van maandag tot en met vrijdag of van 9.00 tot 18.30 uur ET in het weekend. U kunt ook neem online contact op met Peloton.

Ga hier voor meer informatie over het terugroepen van het loopvlak.

Ga hier naar om een retourzending of reparatie van uw Tread aan te vragen.

Consumenten die hun loopband niet willen retourneren voor terugbetaling, kunnen wachten op een gratis inspectie die zal resulteren in een reparatie. Als onderdeel van de reparatie zal Peloton het touchscreen aan de loopband bevestigen om toekomstige incidenten te voorkomen. De CPSC en Peloton zullen een update geven wanneer het reparatieproces beschikbaar is.

Ga hier voor meer informatie over de terugroepactie van Tread +.

Ga hier naar om een retourzending of reparatie van uw Tread + aan te vragen.

Consumenten die geen restitutie willen, kunnen een Peloton-vertegenwoordiger vragen om hun Tread + naar een kamer te verplaatsen waar kinderen of huisdieren er geen toegang toe hebben. Deze service is gratis beschikbaar. Peloton implementeert ook softwareverbeteringen voor het product die de Tread + na elk gebruik automatisch vergrendelen en ongeoorloofde toegang voorkomen. Dit werkt door een viercijferige toegangscode te vereisen die de Tread + ontgrendelt voor gebruik.

Geschreven door Maggie Tillman.