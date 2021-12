Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Peloton is waarschijnlijk het best bekend om zijn originele Peloton Bike , een hometrainer met een groot scherm op de voor- en achterluidsprekers, zodat je kunt trainen in een van de duizenden lessen die beschikbaar zijn via het Peloton All-Access-lidmaatschap.

Het Amerikaanse bedrijf biedt nu echter niet zomaar één fiets aan. Er zijn meerdere opties voor fitnessapparatuur voor thuis, evenals een aparte app die je op je mobiel of tablet kunt gebruiken. Degenen onder u die meer willen weten over Peloton, hoeven niet verder te zoeken. We hebben het beenwerk voor je gedaan (bedoelde woordspeling).

Hier is alles wat je moet weten over Peloton.

Bike, Bike+, Tread, Tread+ uitrusting

Peloton Gids komt eraan

All-Access-lidmaatschap

Peloton Digital-app

Peloton accessoires

Peloton maakt fitnessapparatuur voor thuis, heeft een oefen-app en produceert trainingsvideo's die klanten live kunnen streamen via Peloton-producten.

Er zijn twee hometrainers beschikbaar - Bike en Bike+ - en er zijn ook twee loopbandopties (hoewel beide niet in alle regio's beschikbaar zijn) - Peloton Tread en Peloton Tread+. Er komt ook de Peloton Guide in 2022 , een camera die op een tv is aangesloten.

Peloton biedt ook fietsaccessoires, waaronder Peloton-schoenen, gewichten, koptelefoons, een hartslagmeter en een fietsmat. Er zijn ook weerstandsbanden en Peloton-kleding als je echt enthousiast bent.

Naast de fitnessapparatuur en accessoires voor thuis, biedt Peloton ook een mobiele app waarvoor je je kunt aanmelden, zelfs als je de Peloton-fitnessapparatuur niet hebt. Iets verderop lees je meer over de app.

21,5 of 23,8-inch HD-touchscreen

Live en on-demand workouts

All-Access-lidmaatschap vereist

De indoor hometrainers van Peloton zijn een stationair stuk fitnessapparatuur voor thuis met een groot aanraakscherm eraan bevestigd. Ze hebben een aangepaste versie van Android, maar je zou het niet herkennen omdat je op de schermen alleen live of on-demand fietslessen kunt bekijken.

Er zijn duizenden videosessies beschikbaar via het Peloton All-Access-lidmaatschap - daarover hieronder meer - inclusief korte clips voor mensen met beperktere schema's.

Er zijn meerdere fitnessinstructeurs om uit te kiezen voor lessen, opgenomen lessen en muziek - Peloton biedt een robuuste muziekbibliotheek. Het zit ook boordevol andere sociale functies, zoals de mogelijkheid om virtueel met vrienden te rijden, high five andere leden, evenals klassementen met prestatiebadges.

De fietsen hebben schoenplaatjes nodig, deze worden apart verkocht. En hun stuur beweegt alleen op en neer, niet naar voren en naar achteren - hoewel het zadel naar voren en naar achteren beweegt. Het scherm op de originele Bike zit vast voor het stuur en kan niet voor andere doeleinden worden gebruikt, zoals het bekijken van YouTube-video's of het openen van Android-apps. Het scherm op de Bike+ draait, maar je hebt nog steeds geen toegang tot Android-apps.

Bike+ heeft een groter roterend scherm

Bike+ heeft meer speakers

Bike+ heeft automatische weerstandsverandering

Zoals gezegd heeft Peloton twee hometrainers in het assortiment: de Peloton Bike en de Bike+.

Beide fietsen hebben dezelfde voetafdruk van 1200 x 600 mm, beide worden geleverd met Peloton-app-toegang en beide hebben individuele profielen voor toegang tot huishoudens. Ze hebben ook allebei levering en montage in hun prijzen en ze hebben allebei toegang tot duizenden Peloton-klassen.

De twee fietsen hebben ook verstelbare stoelen, sturen en schermen en ze hebben allebei dezelfde gebruikerseisen.

Het belangrijkste verschil is dat de originele Peloton Bike een in hoogte verstelbaar 21,5-inch HD-touchscreen heeft, terwijl de Bike+ een roterend 23,8-inch HD-touchscreen heeft met 360-graden beweging. Door het draaibare scherm kun je het scherm draaien voor als je krachttraining doet, in plaats van fietstrainingen.

De Bike+ wordt ook geleverd met vierkanaals audio met twee tweeters van 3 watt en twee woofers van 10 watt, terwijl de Bike slechts twee luidsprekers van 10 watt biedt. Bovendien heeft de Bike+ Apple GymKit-integratie - wat uitstekend is in onze ervaring - en een weerstandsknop met Auto Follow, wat betekent dat de fiets de weerstand automatisch aanpast aan de aanbeveling van de instructeur, terwijl de originele Bike vereist dat je dit handmatig doet.

Qua specificaties heeft de Bike+ een iets snellere processor dan de Bike, dubbel zoveel RAM en een camera aan de voorkant met iets hogere resolutie. Het heeft ook Bluetooth 5.0 in plaats van Bluetooth 4.0 en het heeft een USB-C-poort voor het opladen van apparaten in plaats van een USB-micropoort.

23,8-inch of 32-inch HD-scherm

0-20 mph snelheid

All-Access-lidmaatschap vereist

Het Peloton Tread heeft een traditionele loopband met 1500 mm loopruimte, terwijl de Peloton Tread+ een schokabsorberende lamellenband en een loopruimte van 1700 mm heeft.

De Tread heeft een 23,8-inch HD-touchscreen, zoals de Bike+, terwijl de Tread+ een groter 32-inch HD-touchscreen heeft en levering en montage zijn beide bij de prijs inbegrepen. Zowel het Peloton Tread als Tread+ bieden snelheden tussen 0 en 20 mph, met stappen van 0,1 mph.

Er zijn instelbare knoppen, een springknop om de snelheid en helling met 1 mph en 1 procent te verhogen, individuele profielen voor toegang tot huishoudens en ze worden geleverd met toegang tot de Peloton-app, zoals de Bike en Bike+. Je vindt er ook luidsprekers, een poort voor het opladen van apparaten, een camera aan de voorzijde, een 3,5 mm koptelefoonaansluiting en Bluetooth.

De lessen - die onderdeel zijn van het All Access lidmaatschap - omvatten onder andere speed, funruns, HIIT en bootcamp. Er zijn live en on-demand lessen, en er is een verscheidenheid aan locaties en scenario's om uit te kiezen om het anders te houden. Er is ook een live Leaderboard om je gemotiveerd te houden, samen met statistieken zoals afstand, snelheid, hoogte en calorieën.

Er zijn een paar verschillen tussen het Peloton Tread en de Tread+. Het loopvlak is de goedkoopste van de twee opties en beschikbaar in het VK en de VS, terwijl het loopvlak + alleen beschikbaar is in de VS, maar op dit moment niet vanwege veiligheidsproblemen.

Beide hebben dezelfde processor, RAM en interne opslag en ze bieden beide dezelfde functies, waaronder toegang tot de live lessen en lessen op aanvraag, in-workout-statistieken, individuele profielen voor toegang tot het huishouden, trainingsprogramma's en uitdagingen en trainingsgeschiedenis.

De Tread is nieuwer dan de Tread+, heeft een USB-C-poort voor het opladen van apparaten, Bluetooth 5.0, een 8-megapixel camera aan de voorzijde, ingebouwde vier digitale microfoonarray en stereoluidsprekers aan de voorzijde met naar achteren gerichte woofers. Het heeft een kleiner scherm in vergelijking met de Tread+ en het heeft geen Free Mode om de lamellenriem alleen te duwen. Zoals hierboven vermeld, heeft hij ook een andere riem dan de Tread+ en is hij iets kleiner.

De Tread+ heeft een groter scherm, Free Mode en een grotere loopruimte, evenals een schokabsorberende riem, maar biedt een standaard USB-poort voor het opladen van apparaten, Bluetooth 4.0 en een 5-megapixel camera aan de voorkant. Het heeft ook een soundbar in plaats van voor- en achterluidsprekers.

Andere verschillen tussen de Tread en Tread+ zijn dat de Tread een 3 HP DC-motor heeft en een schermafstelling tussen 0 en 50 graden, terwijl de Tread+ een 2 HP DC-motor heeft en een schermafstelling tussen 0 en 30 graden. Het loopvlak heeft ook een helling van 0 tot 12,5 procent, terwijl het loopvlak+ 0 tot 15 procent biedt.

Het loopvlak is kleiner en lichter, meet 1727 x 838 x 1575 mm en weegt 131,5 kg. Het heeft een opstaphoogte van 203 mm. De Tread+ meet ondertussen 1842 x 927 x 1829 mm en weegt 206 kg. Het heeft een opstaphoogte van 292 mm.

£ 12,99 / $ 12,99 per maand

Meer dan 10 soorten trainingen

Vereist geen Peloton-producten

Peloton Digital is een app voor mobiele apparaten en sommige streaming media-apparaten. Het werkt met Apple TV, Fire TV, Roku, Android TV, Chromecast en Apple Airplay .

Het vereist geen Peloton-producten en je kunt het een maand uitproberen voordat je een maandelijks abonnement moet betalen. Na de proefperiode van 30 dagen kost de Peloton Digital-app £ 12,99 / maand in het VK of $ 12,99 / maand in de VS. Als je de Peloton Bike, Bike+ of Tread hebt, is de Peloton Digital-app inbegrepen bij het Peloton All-Access Membership, dat vereist is voor de Peloton-producten.

De Peloton Digital-app heeft meer dan 10 soorten trainingen, waaronder kracht, stretching, bootcamp, fietsen, hardlopen in de buitenlucht, yoga en meditatie. Je kunt samen met anderen trainen, je voortgang bijhouden met statistieken en je kunt jezelf uitdagen en prestaties behalen.

De Peloton Digital-app is te downloaden in de Apple App Store, Google Play Store, Amazon App Store en Roku.

Er zijn verschillende pakketten beschikbaar voor de Peloton-producten, waarvan sommige accessoires bevatten, zoals schoenen en gewichten voor de Bike en Bike+. Houd er rekening mee dat je het Peloton All-Access-lidmaatschap nodig hebt bovenop de producten zelf.

Het Peloton All-Access-lidmaatschap kost £ 39/maand in het VK en $ 39/maand in de VS. Het omvat ook toegang tot de Peloton Digital-app.

De Peloton Bike begint bij £ 1750 / $ 1895 voor het Bike Basics-pakket. Dit is inclusief de Peloton Bike, levering aan huis en 12 maanden garantie.

Het Bike Essentials-pakket kost £ 1895 / $ 2045. Dit is inclusief de Peloton Bike, levering, garantie, een koptelefoon, een paar schoenen en een set gewichten.

Het Bike Works-pakket kost £ 1995 / $ 2145. Dit voegt een hartslagmeter en fietsmat toe aan het Essentials-pakket.

Het Bike Family-pakket kost £ 2195 / $ 2345. Dit is het toppakket met de Peloton Bike, levering, garantie, twee paar schoenen, een set Bike Weights, twee koptelefoons, twee hartslagmeters, een Bike Mat en twee bidons.

Het Peloton Bike+ Basics-pakket kost £ 2295 / $ 2495. Dit is inclusief de Peloton Bike+, levering aan huis en garantie.

Het Peloton Bike + Essentials-pakket kost £ 2495 / $ 2695. Dit omvat de Peloton Bike+, levering aan huis, garantie, één paar schoenen, een set fietsgewichten en een omkeerbare trainingsmat.

Het Peloton Bike+ Works-pakket kost £ 2595 / $ 2795. Dit voegt een Fietsmat en een set Weerstandsbanden toe aan het Essentials-pakket.

Het Peloton Bike+ Family-pakket kost £ 2745 / $ 2945. Dit omvat de Pelton Bike+, levering, garantie, twee paar schoenen, een set fietsgewichten, een omkeerbare trainingsmat, fietsmat, een set resistente banden, yogablokken, yogariem en twee bidons.

De Peloton Tread Basics kost £ 2295 / $ 2495. Dit is inclusief het Peloton Tread, levering en garantie.

Het Peloton Tread Essentials-pakket kost £ 2570 / $ 2765. Dit omvat het Peloton-loopvlak, levering, garantie, een set weerstandsbanden, twee sets gewichten, een Special Edition-trainingsmat en een hartslagmeter.

Het Peloton Tread Works-pakket kost £ 2670 / $ 2865. Dit voegt een paar draadloze oordopjes en een glazen waterfles toe aan het Essentials-pakket.

Het Peloton Tread Family-pakket kost £ 2870 / $ 3065. Het voegt nog een set gewichten, nog een hartslagmeter, nog een paar draadloze oordopjes en nog een glazen waterfles toe aan het Works-pakket.

Houd er rekening mee dat het loopvlak momenteel niet te koop is. We hebben de prijzen hier ter referentie achtergelaten.

De Peloton Tread+ Basics kost $4295. Dit is inclusief het Peloton Tread+, levering en garantie.

Het Peloton Tread + Essentials-pakket kost $ 4565. Dit omvat het Peloton Tread+, levering, garantie, een set weerstandsbanden, twee sets gewichten, een omkeerbare trainingsmat en een hartslagmeter.

Het Peloton Tread + Works-pakket kost $ 4665. Dit voegt een paar draadloze oordopjes en een glazen waterfles toe aan het Essentials-pakket.

Het Peloton Tread+ Family-pakket kost $ 4865. Het voegt nog een set gewichten, nog een hartslagmeter, nog een paar draadloze oordopjes en nog een glazen waterfles toe aan het Works-pakket.

Houd er rekening mee dat de Tread+ momenteel niet te koop is. We hebben de prijzen hier ter referentie achtergelaten.

Bloomberg beweerde dat Peloton werkte aan een goedkopere loopband voor 2020 en een roeimachine. Natuurlijk is 2020 voorbij en is er nog geen roeimachine verschenen, maar dat betekent niet dat het dat niet zal doen. We houden je op de hoogte als we nog iets horen over een Peloton roeier.

Ondertussen doet Echelon een slimme roeier genaamd de Echelon Row .

Zoals we al kort vermeldden, is er ook een product genaamd Peloton Guide dat begin 2022 zal aankomen.

Je kunt de Peloton Digital app gebruiken met elke indoor hometrainer of loopband. Het wordt geleverd met een proefperiode van een maand, zoals we hierboven vermeldden.

Als je je echter via de app abonneert op de abonnementsservice van Peloton en niet de Peloton Bike, Bike+ of Peloton Tread bezit, houd er dan rekening mee dat je geen toegang krijgt tot het leaderboard en statistieken op het scherm zoals cadans, weerstand en andere statistieken gemeten door de uitrusting van Peloton.

Je kunt ook accessoires gebruiken om een meer Peloton-achtige ervaring te krijgen. Koop een houder voor een mediaapparaat (zoals deze tablethouder) of een cadanssensor (zoals die van Wahoo ) of zelfs een paar fietsschoenen. Wat betreft alternatieven voor de fietsen zelf, hier zijn enkele goed beoordeelde opties: