Volgende generatie HyperX Pulsefire Haste muizen onthuld op CES

(Pocket-lint) - Op CES 2023 heeft HyperX twee nieuwe varianten van zijn geweldige en betaalbare HyperX Pulsefire Haste gaming muizen getoond.

De Pulsefire Haste 2 bedraad en Haste 2 draadloos zijn schijnbaar vernuftige upgrades van de vorige generatie die nu verbeterde HyperX schakelaars en een op maat gemaakte sensor bevatten.

Dit zijn superlichte muizen, binnenkomend op slechts 53 gram dankzij een ultra-lichtgewicht shell, allemaal zonder gebruik te maken van de gebruikelijke honingraat gaten. Deze muizen bevatten ook HyperX 26K sensor met native DPI instellingen tot 26.000 DPI, evenals HyperX eigen schakelaars gegarandeerd tot 100 miljoen klikken.

De HyperX Pulsefire Haste 2 bedraad belooft ook lage latentie respons met maximaal 8.000Hz polling rate. Als deze nieuwe modellen Nvidia Reflex ondersteunen, zoals de vorige generatie, dan moeten ze perfect zijn voor serieuze competitieve gaming.

Beide muizen hebben aanpasbare RGB-verlichting en zes programmeerbare knoppen die je kunt afstellen in HyperX Ngenuity-software.

Als u liever uw gaming muizen draadloos zijn dan zult u blij zijn om te horen dat de Pulsefire Haste 2 draadloos maar liefst 100 uur batterijduur kan beheren voordat hij opgeladen moet worden. Maar als je toch een stekker nodig hebt, zul je niet al te veel beperkingen ondervinden dankzij de flexibele HyperFlex 2 kabel.

Beide muizen zijn verkrijgbaar in een zwarte of witte kleurstelling, vanaf april. Het bedrade model kost $59,99 en de draadloze $79,99. Uitstekend betaalbaar gezien de geboden functies.

Geschreven door Adrian Willings.