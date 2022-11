Elgato's nieuwste stream controller, de Stream Deck+ heeft allerlei streamer-pleasing functies

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Elgato heeft een nieuwe Stream Deck onthuld die gebouwd is om je nog meer controle te geven over je stream en Elgato hardware.

De Stream Deck+ is de nieuwste iteratie van de Stream Deck met een massa LCD-toetsen, een dynamische touch-screen strip, verschillende multifunctionele draaiknoppen en nog veel meer.

Net als de andere modellen in de line-up, beschikt het over LCD-triggers met enkele en multi-actie mogelijkheden en veel aanpassingsmogelijkheden. Maar nu bevat het ontwerp ook multifunctionele draaiknoppen voor het finetunen van je instellingen en een touchstrip met gebarenbediening en informatiedisplays.

Stream Deck+ kan op verschillende manieren worden gepersonaliseerd, waaronder met uw eigen pictogrammen, gifs en meer. U kunt het ook gebruiken om verschillende dingen op uw Twitch-stream te activeren met gifs op het scherm, geluidseffecten en meer, evenals het bedienen van verschillende Elgato producten zoals toetsverlichting en webcams.

Dit Stream Deck geeft je toegang tot allerlei plugins om je streaming setup te optimaliseren, waaronder plugins voor Elgato Wave Link, Camera Hub, Control Center, OBS, Twitch, YouTube, Twitter, Discord, Spotify, Philips Hue en nog veel meer. Elgato biedt ook royalty-vrije geluidseffecten voor gebruik via de Stream Deck Store.

De Stream Deck+ is nu te koop bij Elgato voor $199,99, £209,99 of €229,99.

Geschreven door Adrian Willings.