Hoe u de vernieuwingsfrequentie van uw monitor controleert en aanpast

(Pocket-lint) - Als u probeert het meeste uit uw gaming PC te halen, dan moet u ervoor zorgen dat u ook het meeste uit uw monitor haalt.

Als u uw monitor voor een tijdje hebt gehad dan weet u misschien niet de specs van het precies of u zou kunnen afvragen wat zijn vernieuwingsfrequentie is of hoe u erachter komt.

Misschien weet u niet eens zeker waarom vernieuwingsfrequentie van belang is en bent u gewoon vrolijk aan het gamen met standaardinstellingen zonder een tweede gedachte. Nou, we zijn hier om te helpen met alle informatie die u moet weten.

Wat is de vernieuwingsfrequentie van een monitor?

Op een basisniveau is de verversingssnelheid de snelheid waarmee uw monitor een nieuw beeld kan weergeven. Wanneer u gaming, worden de beelden van het spel verzonden van uw gaming PC (of console) naar uw monitor. Als de scène verandert, moet dat ook op het scherm veranderen.

Een hogere verversingssnelheid betekent dat de monitor snel kan veranderen en laten zien wat het volgende is. Dit is belangrijk wanneer u snelle moderne games speelt, waar elke vertraging in uw systeem of latentie ertoe kan leiden dat u een spel verliest of een schot mist dat u anders had moeten winnen.

Basismonitoren hebben meestal een verversingssnelheid van ongeveer 60Hz. De duurdere monitoren hebben opties van 120Hz, 240Hz of zelfs 360Hz. Het kopen van zo'n monitor betekent echter niet dat hij standaard met die vernieuwingsfrequentie werkt. U moet eerst enkele instellingen in Windows wijzigen.

Waarom is de vernieuwingsfrequentie belangrijk?

U weet waarschijnlijk al dat als het gaat om gaming, hoe hoger de FPS, hoe beter.

Als uw gaming-pc games kan uitvoeren met hoge FPS (frames per seconde) dan zult u waarschijnlijk een soepelere ervaring hebben. Maar als je een hoge FPS spel en zijn alleen het uitvoeren van een lage refresh rate monitor dan je mist als je in wezen het creëren van een bottleneck.

Als je veel geld hebt uitgegeven aan een high-end pc met een fatsoenlijke moderne grafische kaart die honderden frames per seconde produceert, maar je beperkt jezelf tot 60Hz verversingsfrequentie, dan voel je de voordelen niet.

Hoe controleer je de vernieuwingsfrequentie van je monitor?

Het goede nieuws is dat het vrij eenvoudig is om de vernieuwingsfrequentie van je monitor te controleren.

Soms zijn er hardware-instellingen op uw monitor die u via de menu's moet openen, maar voor het grootste deel kunt u direct vanuit Windows achterhalen wat uw vernieuwingsfrequentie is.

Eerst moet u de weergave-instellingen van Windows openen:

Klik met de rechtermuisknop op uw bureaublad en klik op weergave-instellingen

Scroll naar beneden tot u "geavanceerde weergave-instellingen" ziet.

Scroll dan naar beneden naar de vernieuwingsfrequentie

Dit toont de vernieuwingsfrequentie waarop uw monitor en computer momenteel zijn ingesteld. Meestal staat deze standaard op 60Hz, zelfs als uw monitor technisch gezien een hogere vernieuwingsfrequentie heeft.

Als u hier een drop-down ziet, klikt u erop en kijkt u of er andere opties zijn voor de vernieuwingsfrequentie. Als uw monitor meer kan, moet u hier ook een hogere snelheid kunnen selecteren. U kunt bijvoorbeeld kiezen uit 120Hz of 240Hz.

Het is vermeldenswaard dat sommige monitoren bepaalde kabels nodig hebben om met de maximale vernieuwingsfrequentie te kunnen werken. Afhankelijk van de specificaties van uw monitor hebt u een DisplayPort-kabel of een HDMI-kabel nodig voor de beste resultaten. Kabels met een hogere specificatie zoals HDMI 2.1 (bijvoorbeeld) kunnen in sommige gevallen hogere verversingsfrequenties ondersteunen. Maar dat hangt af van je PC en de monitor.

Als u geen toegang krijgt tot de scherminstellingen via de bovenstaande methode, hoeft u zich geen zorgen te maken, want er zijn andere opties.

U hebt toegang tot de instellingen voor de vernieuwingsfrequentie via het configuratiescherm van Nvidia:

Klik met de rechtermuisknop op uw bureaublad en klik op het Nvidia-configuratiescherm

Onder "display" vindt u de optie "resolutie wijzigen".

Klik daar op het vervolgkeuzemenu voor de vernieuwingsfrequentie en selecteer de hoogst mogelijke instelling.

In Windows 11 moet u mogelijk op "meer opties weergeven" klikken om het Nvidia-controlepaneel in het menu van de eerste stap te zien.

Als alternatief:

Druk op Windows-toets + I op uw toetsenbord om instellingen te starten

Klik op weergave-instellingen

Scroll naar beneden naar geavanceerde weergave-instellingen en klik daarop

Probeer de drop-down voor "kies een vernieuwingsfrequentie" en kies wat het hoogst is

Wat is uw huidige vernieuwingsfrequentie?

Er is een handig hulpmiddel waarmee u uw huidige vernieuwingsfrequentie kunt controleren zonder op instellingen in Windows te hoeven klikken. Maar dit laat natuurlijk alleen uw huidige instellingen zien, niet de maximale instelling.

Geschreven door Adrian Willings.