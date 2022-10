Rode heeft een nieuwe gaming divisie gelanceerd, samen met twee nieuwe microfoons en streaming software

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Rode heeft een nieuw submerk aangekondigd gericht op streamers en content creators. Rode X, zoals het heet, gaat van start met twee nieuwe microfoons en een krachtige virtuele mixsoftware gericht op streamers.

Rode X is opgericht om cutting-edge audio-oplossingen te leveren die voldoen aan de unieke behoeften van streamers en gamers.

Een daarvan is zijn UNIFY-software - een virtuele mixoplossing die speciaal is ontworpen voor streamers. Dit zou een gebruiksvriendelijke oplossing zijn die de functionaliteit van meerdere apps in één enkele software biedt.

UNIFY kan tot vier verschillende USB-microfoons en diverse andere audioapparaten mixen en routeren, evenals zes virtuele audiobronnen (zoals game-audio, muziek en Discord-chatgeluiden) op één plek. Dit betekent dat streamers vervolgens verschillende mixen kunnen uitvoeren via hun streamingsoftware, naar hun vrienden op Discord en naar hun eigen gaming headset. Dit zorgt voor veel flexibiliteit en een hoogwaardige streamingervaring.

Rode zegt dat UNIFY ook beschikt over studio-grade audio processing, stem- en geluidseffecten, multi-track opname opties en nog veel meer. Het zal gratis zijn bij Rode X-producten of kan worden gekocht met een maandelijks of jaarlijks abonnement voor gebruik met niet-Rode-randapparatuur.

Voor streamers moet dit een briljant krachtig hulpmiddel zijn voor een eersteklas streamgevoel en veel controle over al je audiobronnen.

Rode X XDM-100 en XCM-50 microfoons

Naast de UNIFY-software heeft het bedrijf ook twee microfoons onthuld, de XDM-100 en XCM-50.

De XDM-100 is een dynamische USB-microfoon met Rode's ultra-low-noise, high-gain Revolution Preamp en high-res 24-bit/48 kHz mogelijkheden. Rode zegt dat u van deze microfoon rijke broadcast audio kunt verwachten met uitstekende helderheid en uitstekende ruisonderdrukking.

De XCM-50 ondertussen is een condensator USB-microfoon die ook geoptimaliseerd is voor streamers met een warme stempresentatie en hoogtepunten zoals een intern pop-schild en een shock mount zodat je geweldig klinkt op de stream.

Combineer deze microfoons met UNIFY en u kunt digitale signaalverwerking met geavanceerde APHEX-audioverwerking gebruiken om uw stem verder te verbeteren. Dit omvat tweaks met compressor, noise gate, high-pass filters en diverse hoogwaardige Rode-effecten waaronder Aural Exciter en Big Bottom.

Beide microfoons zijn nu verkrijgbaar. De XCM-50 kost 149 dollar en de XDM-100 is verkrijgbaar voor 249 dollar.

Geschreven door Adrian Willings.