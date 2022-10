Welke voeding heb je nodig voor je gaming PC?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Als je je eigen gaming PC bouwt, heb je je misschien afgevraagd wat voor soort voeding je nodig hebt.

Afhankelijk van het systeem dat je bouwt en de componenten die je toevoegt, zijn er enkele complexiteiten rond dingen als hoeveel stroom je nodig hebt en zelfs de kabels die je nodig hebt.

Wij zijn hier om u te helpen met een uitleg van alle dingen die u moet weten voordat u begint. Het is belangrijk dat je dit goed doet, want de PSU is het kloppende hart van je machine en als je het fout doet, kan dat catastrofaal zijn. Maak je echter geen zorgen, want alles zal snel duidelijk worden.

Hoeveel vermogen heb je nodig?

Een veelvoorkomend probleem dat mensen tegenkomen bij het bouwen van een pc is het uitzoeken hoeveel stroom ze nodig hebben. Voedingen worden verkocht op basis van het wattage dat ze kunnen leveren. Hoe meer componenten je gebruikt, hoe meer stroom je nodig hebt voor je systeem.

Als je high-end componenten gebruikt, zoals de nieuwste CPU's en grafische kaarten, dan heb je waarschijnlijk nog meer vermogen nodig dan een minder budget of mid-range machine.

Je zou dus kunnen denken dat het kopen van de grootste PSU het beste is, maar dat is niet altijd het geval, omdat het verspilling is, zowel in termen van geld als stroomverbruik. Bovendien kan het problemen veroorzaken met de behuizing die je hebt gekozen.

Aan de andere kant kan het ook verleidelijk zijn om geld te besparen door een goedkopere PSU te kopen. Beknibbelen kan ook een probleem zijn, want een voeding van slechte kwaliteit kan mogelijk kortsluiting veroorzaken, overspringen of gewoon je hele pc vernietigen.

Dus hoe weet je welke PSU je moet kopen?

Begin met het berekenen van het wattage

Het eenvoudigste is om eerst uit te rekenen hoeveel wattage je nodig hebt om je pc goed van stroom te voorzien. Dit is gemakkelijker dan je denkt.

Er is een handige voedingscalculator die je kunt gebruiken om uit te zoeken hoeveel wattage je nodig hebt op basis van de componenten die je gebruikt.

Gebruik deze tool door simpelweg alle verschillende componenten in te voeren die je in je bouwpakket opneemt. We raden je aan dit te doen voordat je onderdelen gaat kopen, zodat je vooraf kunt berekenen wat je nodig hebt. Als je een boodschappenlijstje met onderdelen in gedachten hebt, is deze tool ideaal om uit te rekenen wat je nodig hebt.

Het is ook nuttig om ervoor te zorgen dat u geen PSU koopt die niet voldoet aan de behoeften van uw systeem en om zo problemen te voorkomen die zich anders kunnen voordoen als u alleen op basis van de prijs koopt.

Ga door de tool en voer alle dingen in die je nodig hebt en kijk dan wat het aanbeveelt.

Hoe zit het met uw zaak?

Sommige gevallen vereisen een ander soort voedingseenheid. Je zult merken dat cases met een kleine vormfactor vaak een bijpassende kleine vormfactor PSU nodig hebben.

Je zult zien dat Mini-ITX, Micro-ATX en zelfs sommige mid-tower ATX cases een kleinere PSU nodig hebben. Het is belangrijk om de specificaties van je kast te controleren voordat je hem koopt of de PSU die je nodig hebt om je computer van stroom te voorzien, om er zeker van te zijn dat ze allebei comfortabel met elkaar werken.

Sommige kleinere kasten hebben een SFX PSU nodig, omdat deze kleiner zijn en niet zoveel ruimte innemen, maar toch genoeg kracht voor je systeem kunnen leveren. Het is de moeite waard om op te merken dat je niet vaak een hoge wattage voeding kunt krijgen in een kleine vormfactor. Verwacht dus niet dat je een high-end gaming systeem in een kleine behuizing kunt proppen.

Ook de grotere 1.000-watt en hoger voedingseenheden zijn vaak groter en passen misschien niet in alle gevallen. Zelfs sommige mid-tower kasten kunnen moeite hebben met sommige van de grotere voedingen. Het is dus belangrijk om de specificaties van de behuizing van je voorkeur te controleren voordat je je vastlegt op de verschillende onderdelen.

Nvidia GeForce RTX 40-serie vereisten

Met de lancering van Nvidia's RTX 40-serie grafische kaarten kwam een nieuwe reeks stroomvereisten die op het eerste gezicht complex lijken.

Het goede nieuws is echter dat je je voor het grootste deel geen zorgen hoeft te maken als je de nieuwste grafische kaarten van Nvidia koopt. Oudere voedingen zullen nog steeds werken met de RTX 40-serie GPU's, ervan uitgaande dat ze genoeg wattage hebben om de aanbevelingen te halen.

Er zijn echter enkele dingen om in gedachten te houden:

De Nvidia GeForce RTX 4090 vereist 450-watt TGP (totaal grafisch vermogen), wat betekent dat je minstens een 850-watt PSU nodig hebt (meer als je veel componenten hebt).

De Nvidia GeForce RTX 4080 vereist 320-watt TGP, wat betekent dat u minimaal een 750-watt PSU nodig hebt.

Deze nieuwe grafische kaarten trekken niet alleen meer stroom, maar vereisen ook iets andere voedingsaansluitingen op je PSU.

Bij elke nieuwe GPU wordt een nieuwe adapter geleverd waarmee je je huidige voeding kunt aansluiten via de bestaande 8-pins PCIe-connectoren.

De reden hiervoor is dat Nvidia de nieuwe PCIe 5.0 voedingsconnector (12VHPWR) op zijn GPU's gebruikt. In de toekomst betekent dit dat u een ATX 3.0 voeding kunt kopen. Die zal een speciale PCIe Gen 5-aansluiting hebben, zodat je een enkele kabel kunt krijgen om van de voeding naar de GPU aan te sluiten.

MSI is een van de eerste bedrijven die zo'n PCIe gen 5 compliant PSU onthult, maar ze zijn nog geen gemeengoed.

In de tussentijd is de standaardadapter een beetje rommelig, omdat er drie of vier PCIe 8-pins voedingskabels nodig zijn om van de PSU naar de adapter en vervolgens naar de grafische kaart te gaan.

Nvidia heeft hier een uitleg over die wat dieper ingaat, evenals dit handige schema:

Nvidia stelt ook dat:

"Voedingen leveren doorgaans slechts tot 2x 8pin PCIe-aansluitingen per uitgangskabel. RTX 4090 en RTX 4080 16GB vereisen ten minste 3x 8pin PCIe-connectoren of een PCIe Gen 5-connector van 450W of meer."

Alternatieve kabels

Als het uiterlijk van de officiële Nvidia-adapters je niet bevalt, zijn er enkele alternatieven. Corsair heeft een 600W PCIe 5.0 12VHPWR Type-4 PSU Power Cable die in plaats daarvan kan worden gebruikt. Deze is ontworpen om te werken met alle Corsair Type-4 PSU's en stelt je in staat om op een veel nettere manier verbinding te maken met Nvidia RTX 40-serie grafische kaarten.

Als je het niet zeker weet heeft Corsair ook een compatibiliteitstabel, zodat je kunt controleren of je gekozen kabels en PSU mooi samenwerken.

