Noblechairs lanceert twee nieuwe Hero ST gaming stoelen

(Pocket-lint) - Noblechairs, fabrikant van premium gaming stoelen, is terug met twee nieuwe toevoegingen aan zijn assortiment van opgevoerde kantoorstoelen.

Onder de naam Hero ST-serie zijn de nieuwe modellen nauw verwant aan de best verkopende Hero-stoel van het merk, zij het met een flinke uitsparing onder de hoofdsteun.

We durven te stellen dat dit vooral een esthetische keuze is, maar Noblechairs beweert dat het ook voor een betere luchtcirculatie zorgt.

Fans van Noblechairs met een scherpe blik hebben dit ontwerp misschien al eerder gezien, het werd gelanceerd als een Black Friday exclusief model in 2020 en ook gebruikt als het chassis van de Star Wars samenwerking Stormtrooper editie.

Nu voegt het zich echter bij de kerncollectie van het merk en brengt het alle high-end functies met zich mee die we van Noblechairs gewend zijn.

Dit omvat verstelbare lendensteun, 4D armleuningen, een schommelmechanisme en de gebruikelijke verstelbaarheid van rugleuning en hoogte.

De Noblechairs Hero ST is verkrijgbaar als Black Edition, met zwarte PU kunstlederen bekleding, of als TX Edition, met een antracietkleurige, ademende stof met fleece-rug.

Beide modellen kunnen tot 150 kg (330 lbs) gewicht dragen en kunnen tot 125 graden achterover leunen.

De stoelen zijn vanaf vandaag verkrijgbaar. De Hero ST Black Edition kost £449,99 / €469,90 / $619,00, terwijl de Hero ST TX Edition £419,99 / €419,90 / $549,00 kost.

Geschreven door Luke Baker.