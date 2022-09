Maak kennis met de Corsair K100 Air, Corsair's dunste toetsenbord tot nu toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Corsair heeft zijn nieuwste vlaggenschip toetsenbord onthuld. Een ultradun high-performance toetsenbord ingesteld om een premium ervaring te leveren, ongeacht wat je aan het doen bent.

De Corsair K100 Air is een mechanisch gaming toetsenbord dat is afgeslankt zonder compromissen. Alle gebruikelijke hoogtepunten zijn aanwezig, inclusief een elegant geborsteld aluminium frame, bevredigende RGB-verlichting en nog veel meer. Maar de K100 Air onderscheidt zich van Corsair's andere toetsenborden dankzij een minimalistische esthetiek en een ultradunne behuizing die op het slankste punt slechts 11 mm is.

Het is zeker een hele verandering ten opzichte van het vorige vlaggenschip, de Corsair K100 RGB, die rond deze tijd van het jaar terug in 2020 werd gelanceerd. Dat toetsenbord had een aantal OPX optisch-mechanische toetsen en serieuze specificaties, waaronder 4.000Hz hyper-polling en 4.000Hz key scanning.

Nu ligt de focus op een strak ontwerp en een bevredigende ervaring. De K100 Air is een premium draadloos toetsenbord dat zowel een ultrasnelle 2.4GHz draadloze verbinding via Slipstream wireless en low-latency Bluetooth als een bedrade modus biedt.

Corsair zegt dat je in de bedrade modus optimaal gebruik kunt maken van de 8.000Hz hyper-polling, terwijl je in de draadloze modus maar liefst 200 uur batterijduur kunt krijgen met de RGB uit of 50 uur met deze aan.

Er zijn deze keer echter geen optische schakelaars. In plaats daarvan heeft Corsair gekozen voor Cherry MX Ultra Low Profiles mechanische schakelaars voor de K100 Air. Dit zijn tactiele schakelaars die bevredigende feedback en betrouwbare toetsaanslagen beloven. Een perfecte mix voor zowel gaming als productiviteitsgebruik.

Net als andere vlaggenschepen van Corsair, zal de K100 Air ook op andere gebieden in de smaak vallen. Je kunt hem aanpassen met maximaal 20 lagen RGB-verlichting, gebruik maken van het onboard geheugen voor het opslaan van maar liefst 50 profielen van macro's en optimaal gebruik maken van de vier speciale macrotoetsen.

Er is nog niets bekend over de prijs, de Corsair K100 Air zal vanaf 4 oktober te koop zijn. Ga naar de officiële site voor meer informatie en meld je aan voor updates.

Geschreven door Adrian Willings.