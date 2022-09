Hoe kies je een mechanische toetsenbordschakelaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Mechanische toetsenborden zijn wonderbaarlijke dingen, vooral als u, zoals wij, een groot deel van uw dag typt. Als u van een tweedimensioneel laptoptoetsenbord komt, bereid u voor om wowed te zijn, niets verslaat het tastbare gevoel en het geluid van een kwaliteitstoetsenbord.

De beslissing om naar een mechanisch toetsenbord te bewegen is gemakkelijk, of u een gamer of een romanschrijver bent, het is altijd de moeite waard hebbend een kwaliteitsset van sleutels om weg bij te hameren. Echter, als je eenmaal hebt besloten om te investeren, zijn er nog een heleboel beslissingen te nemen.

Voor sommige mensen zijn mechanische toetsenborden een grote hobby, compleet met esoterisch jargon, inside jokes en creditcards met een maximum aan kosten. Voor de rest van ons kan het intimiderend zijn om eraan te beginnen.

Maak je geen zorgen, we zijn hier om te helpen met een van de belangrijkste beslissingen die een mechanisch toetsenbord newbie moet maken: welke schakelaar te kiezen.

In de meest eenvoudige bewoordingen activeert het indrukken van een toets op uw toetsenbord een schakelaar, die een signaal naar uw computer stuurt, zodat deze weet wat u hebt ingedrukt. Verschillende soorten schakelaars voelen verschillend aan, dus mechanische toetsenborden zijn vaak verkrijgbaar met een verscheidenheid aan opties om aan de smaak van verschillende gebruikers te voldoen.

In het ideale geval wil je een paar schakelaars in het echt uitproberen om te zien hoe ze aanvoelen. Als je het geluk hebt in de buurt te wonen van een winkel die randapparatuur voor games verkoopt, dan hebben ze er misschien een paar uitgestald die je kunt uitproberen. Anders zou je kunnen investeren in een switch tester, wat in wezen een dummy toetsenbord is met een verscheidenheid aan schakelaars die je kunt uitproberen.

Er zijn drie hoofdtypen van schakelaarontwerp die u zult tegenkomen:

Lineair: Deze schakelaars vereisen meestal dezelfde drukkracht helemaal naar beneden en zijn het meest voorkomende type dat je zult vinden op gaming toetsenborden. De schakelaar activeert ergens langs de beweging van de toets, maar je zult niet kunnen voelen waar dat gebeurt. Hij geeft een zacht, licht gevoel en is zeer geschikt voor snelle bediening - het soort dat je wilt bij het spelen van PC-games.

Clicky: Een clicky-schakelaar maakt, zoals te verwachten is, een klikkend geluid bij indrukken. Er is een duidelijke hobbel in de toetsreis, gevolgd door een klik die u precies laat weten wanneer het toetsenbord uw toetsaanslag heeft geregistreerd. Clicky schakelaars zijn zeer veel een liefde-het-of-haat-het soort situatie. Als u in een kantoor werkt, zult u deze waarschijnlijk willen vermijden omdat ze uw collega's gek zouden kunnen maken. Toch heeft het gebruik ervan iets typemachine-achtigs en geeft het veel voldoening.

Tactiel: Een tactiele schakelaar houdt het midden tussen lineair en clicky. U krijgt dezelfde schok als bij een klikschakelaar, maar zonder de klik. Ze maken vaak nog meer lawaai dan een lineaire schakelaar, maar minder dan een klikschakelaar. Dit zijn onze favoriete allrounders, maar of je ze prettig vindt aanvoelen of niet, hangt af van de persoon.

Sleutelschakelaars worden meestal aangeduid met de kleur van de schakelaarsteel, wat het voor nieuwkomers nog verwarrender maakt, maar als je het eenmaal snapt, is het vrij eenvoudig te begrijpen.

Het kleurenschema volgt meestal de conventies van Cherry, aangezien het merk een van de oudste in de ruimte is. Hier zijn de meest voorkomende opties die u zult vinden:

Rode schakelaars zijn de meest voorkomende lineaire schakelaar, ze zijn vrij stil en komen veel voor op gaming toetsenborden. Ze zijn populair om hun snelle reactie en soepele gevoel. Op Razer-toetsenborden zijn deze schakelaars geel.

Blauwe schakelaars zijn de meest voorkomende klikschakelaars en bieden een luid en trots typemachinegevoel. Ze zijn een van de meest opwindende schakelaartypes voor wie van een goedkoop rubber-dome toetsenbord komt, maar het lawaai kan een beetje veel zijn als je in de buurt van anderen werkt. Razer's versie hiervan is een groene schakelaar.

Bruine schakelaars zijn een populaire tactiele optie, die iets van het gevoel van de blauwe schakelaar bieden, maar daarbij minder lawaai maken. Veel typisten vinden dit een perfecte middenweg tussen blauwe en rode schakelaars. Razer noemt dit een oranje schakelaar.

Zwarte schakelaars zijn lineair en gedragen zich als rode schakelaars, maar ze vereisen meer kracht om te bedienen. Als je bijzonder zwaarhandig bent, vind je deze misschien prettig, maar ze zijn waarschijnlijk de minst populaire van de gebruikelijke soorten schakelaars.

Zilveren schakelaars worden vaak "Speed Silver" genoemd en ze hebben alles te maken met snelle reactietijden. Ze zijn vooral bedoeld voor gamers en zijn een niet-klikkende lineaire optie met een hoger activeringspunt en minder weerstand.

Tot zover de standaard schakelaartypes, maar de pret hoeft hier niet op te houden. Er zijn allerlei exotische schakelaars voor wie iets uniekers zoekt. Er zijn te veel types om alles op te noemen, maar we hebben hieronder enkele van de populairdere opties op een rijtje gezet.

Topre-schakelaars hebben een uniek elektrostatisch capacitief ontwerp dat het midden houdt tussen een mechanische schakelaar en een rubberen koepel. Het zijn typisch tactiele schakelaars, met een meer uitgesproken hobbel dan die van een Cherry MX bruin. Deze schakelaars zijn beroemd om het bevredigende "thock"-geluid dat ze maken en zijn te vinden op toetsenborden van RealForce, HHKB en, af en toe, Cooler Master.

Knikveerschakelaars werden gebruikt op het iconische IBM Model M-toetsenbord, dat verantwoordelijk is voor de lay-out die te vinden is op de overgrote meerderheid van de toetsenborden die je vandaag kunt vinden. Knikveerschakelaars maken gebruik van, misschien niet verrassend, een veer die knikt wanneer de toets wordt ingedrukt. Het geeft een ongelooflijk bevredigend geluid, maar het duurt lang om herhaalde aanslagen te registreren, waardoor het ongeschikt is voor serieus gamen.

Optische schakelaars, aan de andere kant, zijn helemaal gericht op gamingprestaties. Ze gebruiken optische sensoren om de diepte van de toetsaanslag te registreren, wat betekent dat je elke toets kunt gebruiken als een drukgevoelige bediening, net als de analoge triggers op een Xbox-controller. Als je ooit je toetsenbord hebt willen gebruiken om racegames te spelen, zijn dit de schakelaars voor jou.

Helaas is dat een vraag die alleen jij kunt beantwoorden. Iedereen heeft andere voorkeuren, zowel wat betreft de manier waarop hun toetsenbord klinkt als hoe het aanvoelt. Wij gamen bijvoorbeeld graag op bruine Cherry MX-schakelaars, terwijl de meeste mensen je voor dat doel in de richting van rode of zilveren schakelaars zouden sturen.

Je kunt een goed idee krijgen van wat je kunt verwachten van de beschrijvingen hierboven, en hopelijk helpt het om te bepalen wat het beste werkt voor jouw behoeften. Uiteindelijk gaat het echter allemaal om het gevoel en de enige manier om dat te meten is door er zelf een paar uit te proberen.

