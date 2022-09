SteelSeries heeft nu twee Apex 9-toetsenborden met 's werelds snelste optische schakelaars

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - SteelSeries is druk bezig geweest met het verbeteren van zijn toetsenbord line-up. De laatste van de inspanningen van het bedrijf zijn twee Apex 9-toetsenborden. De SteelSeries Apex 9 TKL en de Apex 9 Mini. Dit zijn twee compacte form-factor toetsenborden waarvan SteelSeries beweert dat ze de snelste optische schakelaars ter wereld hebben.

Deze toetsenborden bevatten nieuwe SteelSeries OptiPoint technologie met schakelaars die niet alleen snel zijn, maar ook hot-swappable (ongebruikelijk voor een optische schakelaar).

-

SteelSeries beweert dat deze schakelaars 33 procent sneller reageren dan andere optische schakelaars en ook een responstijd van 0,2 ms en tweepuntsbedieningsopties hebben, zoals de SteelSeries Apex Pro Mini.

De twee toetsenborden zijn zeker aantrekkelijk en niet alleen vanwege hun vormfactor, maar ook vanwege het instelbare activeringspunt.

squirrel_widget_12855311

Met deze schakelaars kun je kiezen tussen 1 mm en 1,5 mm bedieningspunt, met 35 gram bedieningskracht. Dit betekent dat je kunt wisselen tussen een langere bediening die comfortabeler is voor typen en een kortere voor gamen.

Dat is een van de redenen waarom SteelSeries claimt de snelste schakelaars te hebben die er zijn. De lage latentie reactietijden betekenen dat je niet in de steek gelaten wordt tijdens het gamen.

De tenkeyless (TKL) versie van de Apex 9 heeft ook verwisselbare schakelaars, zodat je ze kunt verwisselen voor Linear, Tactile en Clicky schakelaars. Beide toetsenborden hebben ook PBT double-shot keycaps en andere aantrekkelijke eigenschappen.

Genoeg om van te houden. De Apex 9 TKL en Apex 9 Mini zijn nu verkrijgbaar voor $139,99, EU €149,99, AP $169,99 of £134,99 voor de TKL of $129,99, EU €139,99, AP $149,99 of £129,99.

squirrel_widget_12855318

Geschreven door Adrian Willings.