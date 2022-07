De uitstekende Roccat Kone XP is nu ook beschikbaar in draadloos formaat

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Eerder in 2022 onthulde Roccat de voortreffelijke Roccat Kone XP. We dachten toen dat als die muis een draadloze versie zou hebben, hij perfect zou zijn.

Nu is het zover en heeft Roccat de Roccat Kone XP Air onthuld. Een opvallend uitziende gaming muis compleet met een eigen snellaadstation en oogstrelende 3D RGB.

19K DPI Owl-Eye optische sensor, 50g versnelling

2,4GHz draadloze Stellar- en Bluetooth-verbinding

1.000Hz polling snelheid

99g gewicht

100 uur batterijduur

Titan Switch Optische muisknoppen

15 programmeerbare knoppen met 29 mogelijke functies

Roccat heeft de al uitstekende Roccat Kone XP genomen en hem nog beter gemaakt. Veel van dezelfde geweldige specs zijn aanwezig, inclusief de Titan Switch Optical muis schakelaars, de massa programmeerbare knoppen en tot 19,000 max DPI.

Alleen heeft de Roccat Kone XP Air nu zowel 2.4GHz Stellar Wireless als Bluetooth met lage latency. Hij is ook wat lichter geworden, wat een indrukwekkende prestatie is voor een draadloze muis gezien de benodigde technologie voor het verzenden van een draadloos signaal en het behouden van de batterijduur. Zo weegt de Kone XP Air nu slechts 99 gram in plaats van de 104 gram van de bedrade versie.

Samen met de muis krijgen gamers ook een AIMO-geschikt RGB oplaaddock. Dat dock is geschikt voor snel opladen, wat betekent dat het je binnen 10 minuten nadat de muis in het dock is geplaatst een boost van vijf uur extra speeltijd kan geven. Wanneer de Kone XP Air volledig is opgeladen, belooft hij ook een batterijlevensduur van 100 uur. Niets om aan te zien.

De Roccat Kone XP Air is nu te pre-orderen in zwart of wit voor $169,99, £149,99 of €169,99.

Geschreven door Adrian Willings.