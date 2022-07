Herman Miller is een samenwerking aangegaan met G2 Esports

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Herman Miller heeft een samenwerking aangekondigd met G2 Esports om de teams niet alleen te voorzien van apparatuur, maar ook te werken aan meer gamer-first ontwerpen.

Het luxe high-end meubelbedrijf is een exclusieve samenwerking aangegaan met een van de bekendste esports-merken die er zijn.

Herman Miller zegt dat het de officiële stoelpartner van G2 zal worden en alle teamspelers, makers en meer van de organisatie zal voorzien van zijn "best-in-class" Herman Miller X Logitech G Embody gamingstoelen. Maar zal ook gaming bureaus en monitor armen leveren.

In ruil daarvoor zal Herman Miller een beroep doen op de spelers van G2 om te helpen bij toekomstige productontwikkeling. De kennis van experts gebruiken om in de toekomst nog betere producten voor gamers te maken. Dit omvat het produceren van gamer-first ontwerpen, maar ook het werken aan zaken als ondersteuning bij blessurepreventie.

Jon Campbell, de General Manager van Herman Miller Gaming, heeft de logica achter de samenwerking verder uitgelegd:

"Toen we de gaming-ruimte betraden, hebben we ons verplicht om bij te dragen aan de gemeenschap door middel van producten die zijn gebaseerd op de unieke behoeften van elke gamer. Onze visie met G2 is om manieren te blijven ontdekken waarop we spelers kunnen ontmoeten en ondersteunen in elk aspect van het spel."

G2 Esports heeft een breed scala aan ervaring met pro-spelers die strijden in allerlei soorten games, van League of Legends, tot Fortnite, Rocket League en Valorant.

Carlos 'ocelote' Rodriguez, CEO van G2 Esports heeft zich over de samenwerking uitgelaten:

"Herman Miller is het absolute kroonjuweel van zitcomfort. G2 en Herman Miller zijn het neusje van de zalm en ik kan me niet veel betere samenwerkingen voorstellen. Als je mij vraagt om samen te werken met mijn ideale merken, zou Herman Miller letterlijk in de Top 10 komen..."

We mogen in de toekomst zeker nog meer interessante dingen van Herman Miller verwachten.

Geschreven door Adrian Willings.