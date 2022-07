Corsair onthult hot-swappable 60% K70 Pro Mini draadloos toetsenbord

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Corsair staat op het punt om veel gamers te behagen met een kleine vorm-factor K70 toetsenbord dat niet alleen vol zit met functies, maar ook hot-swappable switches heeft.

Voor de eerste keer lanceert Corsair een toetsenbord dat gebruikers de mogelijkheid geeft om schakelaars te verwisselen en het gevoel en de respons van het toetsenbord in een opwelling te veranderen. De Corsair K70 Pro Mini Wireless is een piepklein toetsenbord met een vormfactor van 60 procent dat misschien klein van formaat is, maar zeker groot is in belofte.

Dit toetsenbord beschikt over al het gebruikelijke goede van Corsair in de vorm van 2,4GHz Slipstream draadloos, Bluetooth met lage latentie, tot 200 uur batterijduur (met RGB uit), per-toets RGB-verlichting met 20 gelaagde effecten en on-board opslag voor 50 profielen.

Het belooft ook hyper-snelle prestaties met een 8.000Hz polling rate, 4.000Hz key scanning en Intelligent Frequency Shift om te scannen en over te schakelen naar het schoonste draadloze kanaal tijdens het vliegen. Dit alles zorgt voor een snel (0,25 ms) en nauwkeurig signaal van het toetsenbord naar je gaming-pc. Je zult dus niet in staat zijn om je hardware de schuld te geven van je in-game falen.

De Corsair K70 Pro Mini Wireless mag dan klein zijn, maar hij heeft meerdere extra functies verpakt in de secundaire laag. Dit betekent dat je van alles kunt doen met een dubbele druk op de knop, waaronder het controleren van de batterijlevensduur, het opnemen van macro's, het activeren van de PlayStation-modus, overschakelen naar Bluetooth en nog veel meer.

Een van de meest aantrekkelijke functies is echter de mogelijkheid om de schakelaars te verwisselen. Standaard wordt hij geleverd met een keuze uit twee schakelaars:

Cherry MX RGB Red - 45g bedieningskracht, 2mm bediening, 4mm travel

Cherry MX Speed Silver - 45g bedieningskracht, 1,2mm bediening, 3,4mm slag

Dit zijn driepins schakelaars die je kunt verwijderen met de meegeleverde schakelaar-trekker en vervangen door schakelaars naar keuze. Ideaal als je in de toekomst wilt upgraden of defecte schakelaars wilt vervangen. Het is wel de moeite waard om op te merken dat het alleen drie-pins schakelaars accepteert, geen vijf-pins, wat je opties kan beperken.

De Corsair K70 Pro Mini Wireless is nu verkrijgbaar voor $179,99 (VS), £169,99 (VK) en €189,99 (Europa).

Geschreven door Adrian Willings.