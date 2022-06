Wat is DirectStorage en is uw PC klaar voor next-gen?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - DirectStorage is een Microsoft-technologie die ontworpen is om je games sneller te laten laden.

Wanneer deXbox Series Xwerd gelanceerd, kon het bogen opXbox Velocity Architectuurdie de laadtijden voor gamers aanzienlijk verkort. In die tijd,beloofde Microsoftdat het diezelfde technologie naar de PC zou brengen in de vorm van DirectStorage.

Het begint nu beschikbaar te komen, maar wat is het en is uw systeem er klaar voor? Lees verder om erachter te komen.

Hoewel we allemaal weten dat NVMe-opslag momenteel de snelste manier is om games en uw besturingssysteem te laden, zijn er nog steeds knelpunten die de prestaties tegenhouden.

Vroeger waren games niet complex en waren de bestanden klein. Maar nu moeten er bij het laden van een spel massa's texturen, personagemodellen, audiobestanden en nog veel meer worden geladen.

De huidige opslag-API's zijn niet geoptimaliseerd om de massa's gegevens te verwerken die door het systeem worden doorgegeven.

Moderne games zijn complex en bevatten veel meer grafische gegevens die moeten worden geladen om er volledig van te kunnen genieten, zelfs met een NVMe SSD, maar die gegevensstroom wordt niet volledig geoptimaliseerd.

Over het algemeen moeten de assets van uw games worden geladen vanaf de SSD, naar uw RAM worden verzonden, vervolgens worden gedecomprimeerd door uw CPU voordat ze naar uw grafische kaart worden doorgestuurd voor rendering. Dit zet de CPU onder druk en vertraagt het systeem, wat resulteert in een slechte ervaring.

Nu is de DirectStorage API ingesteld om deze dingen in de toekomst te veranderen, wat betekent dat zelfs gedetailleerde spelwerelden sneller dan ooit zullen worden geladen. Dit werkt door assets op te splitsen in batches, waardoor meerdere verwerkingsverzoeken tegelijk kunnen plaatsvinden.

Het betekent ook dat gamers eindelijk ten volle kunnen profiteren van schijven die leessnelheden tot 7.000 MB/s bieden. Het is echter de moeite waard om in gedachten te houden dat dit de belofte is voor toekomstige games:

"Vanaf vandaag kunnen Windows-games worden geleverd met DirectStorage. Deze publieke SDK-release luidt een nieuw tijdperk in van snelle laadtijden en gedetailleerde werelden in PC-games door ontwikkelaars in staat te stellen de snelheid van de nieuwste opslagapparaten beter te benutten."

De games moeten gemaakt zijn met DirectStorage in gedachten om er voordeel uit te halen. Er zijn momenteel nog geen games die dit ondersteunen, maar dat zou in de nabije toekomst wel eens het geval kunnen zijn.

Het goede nieuws is echter dat DirectStorage zal werken met zowel Windows 10 als Windows 11. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als je Windows 11 nog niet gebruikt.

De nieuwe DirectStorage API verandert de zaken door de decompressiebelasting te verplaatsen van de CPU naar de GPU. Dit versnelt het proces omdat de bestanden al door de GPU moeten worden gerenderd zodra ze zijn gedecomprimeerd, zodat ze op de juiste plaats zijn wanneer dat gebeurt.

Dit betekent dat de CPU vrij is om andere dingen te doen en niet langer wordt vertraagd door het decompressiewerk. Microsoft heeft gezegd dat dit de belasting van je CPU met maar liefst 40% kan verminderen, wat je zeker een betere algehele ervaring kan opleveren.

Zoals je misschien al begrepen hebt, heb je behoorlijk moderne hardware nodig om het meeste uit DirectStorage te halen. Dat betekent dat u het nieuwste besturingssysteem en een moderne CPU en GPU nodig hebt. U hoeft niet per se een fantastische gaming-pc te hebben, maar u hebt wel een compatibele NVMe SSD nodig.

DirectStorage werkt niet met traditionele platter drives of 2,5-inch SSD's.

Je hebt ook een grafische kaart nodig die DirectX 12 aankan. Dat zijn de meeste van hen, aangezien DirectX 12 wordt ondersteund door alle Nvidia Ampere, Turing, Pascal, Maxwell, Kepler en Fermi GPU's. Dus als je een grafische kaart hebt gekocht in de laatste paar jaar dan zit je goed.

Als u niet zeker weet of uw systeem aan de vereisten voldoet en geschikt is voor DirectStorage, hoeft u zich geen zorgen te maken: er is een eenvoudige manier om dit te controleren. Het vereist wel een paar stappen:

Registreer je voor Insider Access met je Microsoft account Download de Xbox Insider Hub uit de Microsoft Store Open de Xbox Insider hub, klik op het "preview tabblad" en selecteer "Windows Gaming Preview" Ga dan terug naar de Microsoft Store en controleer op updates Werk de Xbox Game Bar app bij Zodra die is bijgewerkt druk op Win+G om de overlay te starten Ga naar het tabblad "gaming features" en kijk of je systeem is gevalideerd

Met een beetje geluk zie je dat je GPU, OS en schijf zijn gemarkeerd als geoptimaliseerd. Zo niet, dan is het misschien tijd voor een upgrade.

Je kunt niets doen om DirectStorage als zodanig in te schakelen, maar je systeem moet er wel klaar voor zijn als je het wilt gebruiken.

Helaas, alleen omdat uw systeem DirectStorage ondersteunt, betekent niet dat het meteen als zodanig zal werken. DirectStorage vereist van spelontwikkelaars dat ze hun spellen ermee laten werken.

Het eerste spel dat DirectStorage ondersteunt is Forspoken. Luminous Productions heeft gezegd dat het gebruik van deze technologie betekent dat het spel scènes in een paar seconden kan laden. Ter vergelijking: het laden van dezelfde scène op een traditionele HDD neemt meer dan 20 seconden in beslag.

De toekomst ziet er zeker rooskleurig uit voor PC gaming, maar we moeten nog even wachten.

Geschreven door Adrian Willings.