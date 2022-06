SteelSeries heeft zijn fan-favoriete Apex Pro toetsenbord gekrompen tot een 60% vorm-factor

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De SteelSeries Apex-toetsenborden zijn al jaren favoriet bij zowel gamers als recensenten. Nu heeft het bedrijf de Apex Pro kleiner, sneller en beter instelbaar gemaakt.

De SteelSeries Apex Pro Mini en Apex Pro Mini Wireless zijn twee nieuwe toetsenborden die je meer ruimte op je bureau geven, maar nog steeds krachtig zijn.

Dit zijn toetsenborden met een vormfactor van 60 procent, wat betekent dat er meer ruimte is voor je gamingmuis. Binnenin zitten OmniPoint 2.0-schakelaars. Deze instelbare en aanpasbare schakelaars maakten het Apex Pro-toetsenbord aantrekkelijk, maar zijn nu verbeterd voor een 11 keer snellere reactietijd en een 10 keer snellere activering dan klassieke mechanische schakelaars.

De schakelaars van de Apex Pro Mini werken nu tussen 0,2 mm en 3,8 mm met 37 individuele activeringsniveaus per toets. Met een activering van slechts 0,2 mm claimt SteelSeries een reactietijd van 0,54 ms voor de snelste toetsaanslagen ter wereld. Een gewaagde claim die SteelSeries onderbouwt met de onthulling dat pro-gamer FaZe Karrigan op 23 mei de eerste pro-gamer werd die een CS:GO major won met een draadloos toetsenbord (de Apex Pro Mini Wireless).

Naast instelbare actuatie bieden de Apex Pro Mini toetsenborden ook dual-action mogelijkheden. Je kunt dus twee verschillende toetsenbordacties programmeren op dezelfde toets. Dat betekent dat je dingen als lopen en rennen met één toets kunt doen. Dit is gekoppeld aan activering, dus één niveau van toetsaanslag activeert de eerste actie en druk verder op de toets en je krijgt de tweede actie.

Al deze opwinding van het toetsenbord wordt afgerond met double shot PBT keycaps, een 100 miljoen toetsaanslagen garantie en nog veel meer. De Apex Pro Mini Wireless ondersteunt zowel Quantum 2.0 Wireless als Bluetooth. Terwijl de standaard Apex Pro Mini een afneembare USB-C kabel heeft en een betaalbaarder prijskaartje.

De SteelSeries Apex Pro Mini Wireless zal verkocht worden voor US $239,99, EU €279,99, AP $279,99. Terwijl de Apex Pro Mini US $179,99, EU €219,99, AP $219,99 kost.

Geschreven door Adrian Willings.