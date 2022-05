De Rodecaster Pro 2 is een geïntegreerde audio productie console als geen ander

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Rode heeft de Rodecaster Pro 2 onthuld, die naar eigen zeggen een "revolutie" is ten opzichte van de originele Rodecaster Pro. Het is een geïntegreerde audioproductieconsole die is ontworpen voor makers van content, streamers, podcasts, muzikanten en meer.

Uit de functieset blijkt duidelijk dat dit een alles-zingt, alles-danst apparaat is dat voor van alles en nog wat kan worden gebruikt. Het verhoogt het niveau van uw productiekwaliteit in een goed doordacht pakket dat boordevol mogelijkheden en beloften zit.

Zoals je op de foto's kunt zien, biedt de Rodecaster Pro 2 negen verschillende kanalen, met zes hardwarefaders, drie virtuele faders en meerdere ingangen voor verschillende apparaten, waaronder XLR-microfoons, gitaren, game-pc's en nog veel meer. Je kunt allerlei soorten audio naar de mix routeren, waaronder Bluetooth-apparaten, 3,5mm-aansluitingen, smartphones en meer, en vervolgens de audio van elke bron apart regelen.

Rode zegt dat het de Rodecaster Pro 2 op tal van manieren heeft verbeterd, waarvan de belangrijkste een verbeterde voorversterker is die van toonaangevende kwaliteit is en een zuiver signaal biedt met meer voorversterking dan de originele Rodecaster Pro. Dus hij werkt met meer microfoons, zelfs met microfoons die veel gain nodig hebben zoals de Shure SM7B.

Hij is ontworpen met het oog op gebruiksgemak, met een intelligente setup assistent om je te helpen een geweldig geluid uit de doos te krijgen, maar ook met de mogelijkheid om allerlei instellingen te tweaken om je geluid verder te verbeteren. Er zit een 1.5Ghz quad-core audio engine in zodat het meerdere dingen tegelijk kan verwerken en het is in staat om ultra-lage ruis te leveren om ook uw audiokwaliteit te verbeteren.

De Rodecaster Pro 2 werkt met verschillende microfoons en heeft ook verschillende voorinstellingen (bijv. Rode Podcaster, Procaster, NT1) zodat je meteen kunt overschakelen naar de microfoon die je gebruikt voor een geweldig geluid. Er zijn ook verschillende verwerkings- en effectknoppen die voorgeprogrammeerd zijn en gemakkelijk kunnen worden toegepast. Zoals je zou verwachten, omvatten deze geavanceerde instellingen compressor, de-esser, noise gate, high-pass filters, equalizer instellingen, exciter en nog veel meer.

Voor de fijnafstelling van het geluid is er de door Aphex ontwikkelde audioverwerking aan boord, met instellingen voor Aural Exciter, Big Bottom, Compeller, Noise Gate, High-Pass Filter, Equaliser en tal van effecten aan boord. Op hardwareniveau zijn er speciale knoppen, smart pads genaamd, die kunnen worden geprogrammeerd voor allerlei dingen, waaronder pagina's met geluidseffecten, ducking-instellingen, live sampling van audio en nog veel meer.

Een functie die er voor ons uitspringt is de back-channeling optie waarmee gebruikers met elkaar kunnen praten zonder dat het in de opname of live-stream zit om de productie te beheren terwijl het gebeurt.

Andere hoogtepunten zijn de mogelijkheid om direct op te nemen op een MicroSD of SSD via USB, terwijl je ook kunt opnemen of streamen op de PC. Er zijn ook handige "show settings" voor mensen die verschillende soorten content maken. Dus als je streamt, games speelt, een podcast doet, muziek maakt vanaf hetzelfde apparaat maar verschillende instellingen gebruikt voor elk, dan kun je dat doen en verschillende "show instellingen" instellen voor elk en gemakkelijk schakelen tussen hen.

De Rodecaster Pro 2 lijkt de droom van een content creator en een ongelooflijk nuttig apparaat ook. Je kunt hem nu pre-orderen bij Rode en hij kost $699 US, verzending in juni.

Geschreven door Adrian Willings.