Neat Microphones komen naar Europa

(Pocket-lint) - Turtle Beach heeft Neat Microphones in januari 2021 overgenomen en lanceert als gevolg daarvan nu verschillende hoogwaardige USB- en XLR-microfoons op meer locaties.

Neat Microphones is oorspronkelijk opgezet door dezelfde groep opname-experts die Blue Microphones hebben opgericht. Nu biedt het bedrijf een geheel nieuwe line-up van microfoons aan een bredere markt.

Tot deze microfoons behoort de King Bee II, een hoogwaardige XLR-microfoon die topkwaliteit opnamekwaliteit belooft en ideaal is voor zang, instrumenten, podcasts en streaming. Hij heeft een groot diafragma 34 mm centre-terminated true condenser capsule en is daardoor ideaal voor vocaal werk.

De microfoon wordt standaard geleverd met een shock mount en pop filter, maar heeft een XLR interface nodig om te kunnen werken. Als je deze microfoon mooi vindt, is er ook nog de Worker Bee II, die betaalbaarder is en klein genoeg om op elke locatie te passen.

Naast de King Bee II is er de Bumblebee II, een USB-microfoon waarvan Neat beweert dat hij de grootste capsule heeft in deze prijsklasse. Deze microfoon is naar verluidt veelzijdig en gemakkelijk te gebruiken, met audio van professionele kwaliteit. Hij is bedoeld als ideale microfoon voor laptops, desktops, tablets en meer. Ook nog eens heel betaalbaar.

Als je iets nodig hebt dat nog toegankelijker is, kijk dan eens naar de Skyline. Dit is een betaalbare microfoon die een geweldige upgrade is voor de ingebouwde microfoon van je computer.

Het merk Neat Microphones is uitgegroeid tot een solide favoriet bij opname kunstenaars, muzikanten, vocalisten en meer in de Verenigde Staten en nu zijn deze microfoons zijn ingesteld op meer wijdverbreide beschikbaar in Europa ook. Meer informatie vindt u bij Neatmic.

