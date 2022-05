WD_Black SN850X NVMe SSD heeft game boosting tech inclusief 'voorspellend laden'

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Western Digital heeft een nieuwe toevoeging aangekondigd aan zijn line-up van razendsnelle NVMe SSD's.

De vers aangekondigde PCIe gen 4 SN850X NVMe heeft snelle leessnelheden (van maximaal 7.300 MB/s), maar is ook geoptimaliseerd voor hardcore gamers met de claim van "ongeëvenaarde prestaties".

Op het eerste gezicht lijkt de WD_Black SN850X op de vorige releases van het bedrijf, maar afgezien van de x in de naam zijn er ook enkele andere wijzigingen.

De WD_Black SN850X heeft verschillende verbeteringen die zijn ontworpen om pc-gamers tevreden te houden, deze omvatten:

Voorspellend laden

Adaptief thermisch beheer

Geminimaliseerde latentie

Een NVMe SSD is al een geweldige manier om het beste uit uw game-ervaring te halen, omdat het zorgt voor hogere laadsnelheden en solide prestaties, maar de WD_Black SN850X beweert verder te gaan met deze game-boosting functies.

Western Digital zegt dat u het WD_Black dashboard kunt downloaden en Game Mode 2.0 kunt activeren. Hiermee ontgrendel je vervolgens "prestatieverbeterende" functies waarmee je niet alleen kunt gamen, maar ook kunt streamen, opnemen en je games kunt winnen.

Wat de WD_Black SN850X interessant maakt, is dat "voorspellend laden" dat blijkbaar een intelligente technologie gebruikt om te voorspellen wat u gaat doen en middelen laadt zoals vereist. Dus de WD_Black SN850X is niet alleen sneller, maar ook slimmer.

Verbeterde thermiek moet ook helpen bij de prestaties en er komt een heatsink-versie (zoals bij eerdere modellen) om hem koel te houden onder druk.

Deze schijf is vanaf juli 2022 verkrijgbaar bij de Western Digital Store en is verkrijgbaar in 1TB-, 2TB- en 4TB-formaat. De prijs wordt dichter bij de lancering bekendgemaakt.

PC Gaming Week (9 - 13 mei) in samenwerking met Nvidia GeForce RTX

Of je nu een PC Gaming veteraan of een totale newbie bent, wij hebben je gedekt!

Bezoek onze PC Gaming hub voor het laatste nieuws, reviews, geweldige features en details over de beste producten die er zijn.

Met veel geweldige content die elke dag dropt, zorg ervoor dat je de pagina bookmark en kom terug voor je dagelijkse fix.

Geschreven door Adrian Willings.