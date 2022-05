Nvidia GPU's door de eeuwen heen: De geschiedenis van Nvidia's grafische kaarten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nvidia werd oorspronkelijk opgericht in 1993, maar pas in 1995 bracht het bedrijf zijn eerste grafische product uit - de NV1. Sindsdien is er veel veranderd en we zijn nu verwend met ray tracing, DLSS en andere prachtige technologieën die onze game-ervaringen nog aangenamer maken.

We nemen een kijkje terug in de geschiedenis van Nvidia grafische kaarten en hoe deze apparaten er door de jaren heen hebben uitgezien.

De Nvidia NV1 kwam in 1995 op de markt en was in staat om zowel 2D als 3D video te verwerken. Het werd verkocht als de "Diamond Edge 3D" en had zelfs een Sega Saturn compatibele joypad poort.

Verschillende Sega Saturn games werden overgezet naar PC, waaronder Panzer Dragoon en Virtua Fighter Remix. Deze kenmerken alleen waren echter niet genoeg om de markt aan te spreken, aangezien de Saturn het moeilijk had om te concurreren met de originele PlayStation.

De NV1 kende een moeilijke start die nog werd verergerd door de Microsoft DirectXdie niet compatibel was met de GPU waardoor veel games niet konden draaien.

In 1997 bracht Nvidia de NV3 aka Riva 128 uit, Riva stond voor "Real-time Interactive Video and Animation". Deze grafische kaart gebruikte zowel 2D als 3D versnelling samen met polygoon textuur mapping.

In die tijd domineerde Nvidia's rivaal 3dfx de markt, maar de NV3 had een 100MHz kern/geheugen klok en verdubbelde in wezen de specificaties van 3dfx's Voodoo 1.

Er waren twee varianten van de NV3 in de vorm van de Riva 128 en de Riva 128ZX. De laatste was krachtiger met 8MB VRAM en een kloksnelheid van 250MHz.

De NV3 was veel succesvoller dan de eerste GPU van het bedrijf en hielp Nvidia om wijdverspreide populariteit te verwerven.

In 1998 bracht Nvidia NV4 uit, ook bekend als Riva TNT. Deze grafische kaart verbeterde ten opzichte van de vorige modellen door ondersteuning voor 32-bit True Colour. De NV4 had ook meer RAM met 16MB SDR SDRAM wat betekende dat hij ook betere prestaties bood.

Rond deze tijd begon Nvidia met het regelmatig updaten van grafische stuurprogramma's om goede prestaties en compatibiliteit voor de eindgebruiker te garanderen, iets wat het bedrijf tot op de dag van vandaag nog steeds doet.

Nvidia's Riva TNT was in die tijd betaalbaarder dan 3dfx's Vodoo2, zij het iets trager qua prestaties. De driver ondersteuning was de sleutel tot het succes van NV4.

In 1999 volgde Nvidia NV4 op met de RIVA TNT2. NV5, zoals de codenaam luidde, kreeg een aantal updates, waaronder 32-bit Z-buffer/stencil ondersteuning, tot 32MB VRAM en 2048 x 2048 texture ondersteuning.

Nog belangrijker was dat deze grafische kaart verbeterde kloksnelheden had (tot 150+ MHz), waardoor hij maar liefst 17 procent betere prestaties leverde dan het vorige model.

Deze kaart was een directe concurrent van de 3dfx Voodoo3 en beide waren ongelooflijk populair.

Eind 1999 bracht Nvidia wat het de "eerste GPU ter wereld" noemde uit in de vorm van de Nvidia GeForce 256.

Dit was een slimme marketingzet van Nvidia en het begin van een jarenlange liefdesaffaire met grafische kaarten van het merk GeForce.

Hij verbeterde de vorige RIVA kaarten door de pixel pipelines te verhogen, maar bood ook een grote sprong voorwaarts in prestaties voor PC gaming.

Deze kaart ondersteunde tot 64MB DDR SDRAM en werkte tot 166MHz. Daarmee was hij 50 procent sneller dan de NV5.

Nog belangrijker was dat de GeForce 256 ook volledige ondersteuning bood voor Direct3D 7, wat betekende dat hij veel van de beste PC-games van dat moment kon spelen.

Kort na de lancering ging 3dfx failliet en werd ATI de belangrijkste concurrent van Nvidia.

Nvidia volgde 's werelds eerste GPU op met de toepasselijke naam GeForce2.

Deze GPU kwam in verschillende varianten, waaronder de Ti, Pro, GTS en Ultra modellen. Dit waren in wezen NV11, 15 en 16 kaarten. In de jaren 2000 en 2001 volgden steeds meer pijplijnen en hogere kloksnelheden.

Wat GeForce2 interessant maakte, was het begin van ondersteuning voor multi-monitor setups.

Het was ook rond deze tijd dat Nvidia 3dfx overnam.

Kort na GeForce2 kwam GeForce3. Deze serie grafische kaarten, die de codenaam NV20 kreeg, vertegenwoordigde Nvidia's eerste GPU's die compatibel waren met DirectX 8.

Er waren drie versies - de GeForce3, GeForce3 Ti 200, en GeForce3 Ti 500. Deze volgende GeForce GPU voegde programmeerbare pixel- en vertex shaders en multisample anti-aliasing toe aan de mix.

Een versie van GeForce3 die NV2A werd genoemd, werd gebruikt in de oorspronkelijke Xbox-console.

Sprong een paar generaties vooruit en in 2003 kwam de GeForce FX-serie van Nvidia uit.

Dit was de vijfde generatie van de GeForce grafische kaarten en deze ondersteunden Direct3D 9 en een aantal nieuwe geheugentechnologieën. Deze omvatten DDR2, GDDR2 en GDDR3, evenals Nvidia's eerste poging tot een geheugen databus breder dan 128 bits.

Ondertussen zorgde de GeForce FX 5800 voor ophef omdat het de eerste GPU was die was uitgerust met een grote koeler. Een koeler die zo groot was dat hij vaak de "dustbuster" werd genoemd vanwege de hoeveelheid ventilatorgeluid die hij produceerde.

Kort na de release van de GeForce FX serie kwam de 6 serie (aka NV40). Met GeForce 6 begon Nvidia de SLI-technologie te promoten, waardoor mensen meer dan één grafische kaart konden combineren voor meer vermogen.

Het vlaggenschip van deze reeks was de GeForce 6800 Ultra, een grafische kaart met 222 miljoen transistors, 16-pixel superscalaire pijplijnen en zes vertex shaders. De kaart had ondersteuning voor Shader Model 3.0 en was compatibel met zowel Microsoft DirectX 9.0c als OpenGL 2.0.

De serie bevatte ook Nvidia PureVideo technologie en was in staat om H.264, VC-1, WMV en MPEG-2 video's te decoderen met gereduceerd CPU gebruik.

Als resultaat van dit alles was de GeForce 6 serie zeer succesvol.

In 2005 kwam de GeForce7 serie met als hoogtepunt de 7800 GTX.

Die kaart alleen al was een echte krachtpatser voor die tijd en met wat slimme koeling was Nvidia in staat om de kloksnelheid op te drijven naar 550MHz. Tegelijkertijd slaagde het bedrijf er ook in om de latency te verminderen en de bus te verhogen naar 512 bit.

Interessant genoeg werd een versie van de 7-serie gemaakt als de RSX Reality Synthesizer, de eigen CPU die door Nvidia en Sony samen werd ontwikkeld voor de PlayStation 3.

In 2006 bracht Nvidia de GeForce8-serie uit en onthulde het zijn Tesla-microarchitectuur. Dit was het eerste unified shader-ontwerp van het bedrijf en zou ook in toekomstige kaarten een van de meest gebruikte architecturen worden.

De zeer populaire Nvidia GeForce 8800 GTX was het vlaggenschip van de serie en was ongelooflijk populair. Hij beschikte over 681 miljoen transistors, 768 MB GDDR3-geheugen en 128 shaders geklokt op 575 MHz.

Het belangrijkste was dat deze grafische kaart Crysis kon draaien, en dat was alles wat PC-gamers op dat moment wilden.

In 2006 werden de gemoederen verhit toen AMD ATI kocht voor 5,4 miljard dollar, en dit zou jarenlang een doorn in het oog van Nvidia worden.

Begin 2008 bracht Nvidia de GeForce9 serie uit. Deze kaarten maakten nog steeds gebruik van de Tesla architectuur, maar voegden ook PCIe 2.0 ondersteuning, verbeterde kleuren en z-compressie toe.

Tegen die tijd voerde Nvidia de prestaties op met kloksnelheden tot 675 MHz, terwijl het stroomverbruik ook werd teruggedrongen.

De volgende belangrijke update kwam in 2010, toen Nvidia de GeForce 4000-serie lanceerde. Dit was toen Nvidia de Fermi microarchitectuur onthulde, die de volgende grote architectuur van het bedrijf was.

Deze serie bood ook ondersteuning voor OpenGL 4.0 en Direct3D 11 en was een directe concurrent voor de Radeon HD 5000 serie.

De serie werd echter teleurgesteld door hoge bedrijfstemperaturen en een hoog stroomverbruik, wat veel gemor van gebruikers veroorzaakte.

De GeForce 600 serie introduceerde Nvidia's Kepler architectuur die was ontworpen om de prestaties per watt te verhogen en tegelijkertijd de prestaties van de vorige Fermi microarchitectuur te verbeteren.

Met Kepler slaagde Nvidia erin om de geheugenklok te verhogen tot 6GHz. Het voegde ook GPU Boost toe, dat garandeerde dat de GPU op een minimale kloksnelheid kon draaien, maar ook de prestaties kon opvoeren wanneer dat nodig was totdat een vooraf gedefinieerd energiedoel was bereikt.

Deze reeks ondersteunde ook Direct3D 11 en Direct3D 12. IT introduceerde ook een nieuwe anti-aliasingmethode die bekend staat als TXAA.

In 2013 ging Nvidia nog een stapje verder met de 700-serie, die werd bekroond met de waanzinnige GTX Titan-kaart voor liefhebbers uit het topsegment.

Deze serie was een opfrissing van de Kepler microarchitectuur, maar sommige latere kaarten waren ook voorzien van Femi en Maxwell architecturen.

De GTX Titan beschikte over 2688 CUDA cores, 224 TMUs en 6GB RAM. Tegen die tijd slaagde Nvidia erin om maar liefst zeven miljard transistors in zijn GPU's te proppen.

De GeForce 700-serie was ontworpen om de energie-efficiëntie te maximaliseren, maar bevatte ook andere functies zoals hardware H.264-codering, PCI Express 3.0-interface, ondersteuning voor DisplayPort 1.2 en HDMI 1.4a 4K x 2K video-uitvoer, evenals GPU-Boost 2.0.

In 2014 sloeg Nvidia schijnbaar een generatie over en ging meteen aan de slag met de GeForce 900-serie. Dit was de introductie van de Maxwell microarchitectuur die verbeterde grafische mogelijkheden bood, evenals een betere energie-efficiëntie.

Deze serie had de GeForce GTX 980 als eerste vlaggenschip, later gevolgd door de 980 Ti en GeForce GTX TITAN X aan het uiteinde.

NVENC werd ook verbeterd voor deze serie en ondersteuning verscheen voor Direct3D 12_1, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0 en Vulkan 1.3.

In 2014 onthulde Nvidia de GeForce10-serie op basis van de Pascal-microarchitectuur. De GTX 1080 Ti is misschien wel de meest bekende van de GPU's uit deze serie en cementeerde zichzelf in de geschiedenis als misschien wel een van de meest significante kaarten die Nvidia uitbracht.

Deze grafische kaart domineerde de markt en bood zulke superieure prestaties en energie-efficiëntie versus kosten dat er vaak naar verwezen zou worden bij het vergelijken met toekomstige GPU's.

De 10-serie bevatte ook nieuwe functies zoals GPU Boost 3.0, een dynamisch load balancing schedulingsysteem, drievoudige buffering en ondersteuning voor zowel DisplayPort 1.4 als HDMI 2.0b.

De GeForce20-serie werd uitgebracht in 2018 en introduceerde de Turing-microarchitectuur aan de wereld.

Met name deze grafische kaarten waren de eerste-gen van RTX-kaarten en zagen Nvidia ray tracing pushen als het belangrijkste verkoopargument.

Het gebruik van Tensor Cores en andere verbeteringen hielpen deze kaarten een enorme sprong voorwaarts te maken op grafisch gebied. Dit resulteerde in realistische belichting en overtuigende reflectie-effecten in de game.

De RTX 2080 Ti kostte maar liefst $1.199 (vergeleken met de $699 van de 1080 Ti).

De GeForce30 serie volgde de 20 serie op in 2020 en werd helaas het meest bekend omdat het simpelweg onmogelijk was om aan de GeForce30 te komen door het tekort aan siliconen.

Toch was het de bedoeling dat de Nvidia RTX 3080 verkocht zou worden voor $699, waardoor hij veel betaalbaarder was dan het vlaggenschip van de vorige generatie en de serie kocht ook aanzienlijke verbeteringen.

Het vlaggenschip GeForce RTX 3090 Ti, aangekondigd in maart 2022, had 10.752 CUDA cores, 78 RT-TFLOPs, 40 Shader-TFLOPs en 320 Tensor-TFLOPs aan kracht. Dit krachtige beest was ook energieverslindend, met een vermogen van minstens 850 watt, wat betekent dat je waarschijnlijk een PSU van 1000 watt nodig hebt om hem te laten werken.

Geschreven door Adrian Willings. Bewerken door Chris Hall.