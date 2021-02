Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Panasonic heeft misschien wel zijn meest waardevolle uitvinding tot nu toe bedacht: Nicobo, een robotsokkat. We zouden alleen willen dat het op grotere schaal beschikbaar was.

Laten we echt zijn: katten zijn perfect en geweldig en vormen geweldige metgezellen. Ze geven je veel liefde en aandacht, en ze hebben in ruil daarvoor weinig werk nodig. Dus het idee om een katachtige in een robot te veranderen, puur om mensen te helpen die geïsoleerd zijn of sociaal afstand nemen tijdens de pandemie en geen kat kunnen bezitten, hetzij vanwege huurovereenkomsten of allergieën of kosten, nou dat is volkomen logisch voor ons.

In samenwerking met de Toyohashi University of Technology Michio Oka Laboratory heeft Panasonic daarom Nicobo opgericht. Het is een robotkat met een sokachtige stoffen buitenkant en grote, innemende ogen. Zoals Gizmodo meldde , detecteert het uw gezicht met behulp van een camera en luistert en reageert het op uw stem via directionele microfoons. Nicobo heeft ook aanraaksensoren, zodat hij kan reageren wanneer u hem aanraakt.

Nicobo heeft een beperkte woordenschat en kende aanvankelijk maar één woord. Maar het zal volledige Japanse zinnen leren spreken en kan een vaardigheid op peuterniveau hebben.

De robotkat van Panasonic kan niet door uw huis dwalen omdat zijn bewegingen beperkt zijn tot draaien en op en neer kijken. Maar het kan scheet laten. Dat klopt. Op dagen dat het misschien wat afstandelijker is, zoals elke echte kat dat kan zijn, produceert het winderigheid en reageert het misschien niet zo vaak als normaal op u.

Als je Nicobo zelf graag wilt aaien, hebben we slecht nieuws: Panasonic is van plan om 320 Nicobos te maken in de eerste productierun, en pre-orders via een crowdfunding-website zijn al uitverkocht. Panasonic zei dat het verwacht Nicobo in maart 2022 te verzenden. Het kost ongeveer $ 360, en degenen die vooraf hebben besteld, moeten ongeveer $ 10 per maand betalen om enkele extra functies te gebruiken, zoals het koppelen van smartphones en updates.

Dit is om te hopen dat Panasonic de productie van Nicobo kan opvoeren, maar we vermoeden dat dit afhankelijk is van of er voldoende interesse is.

Geschreven door Maggie Tillman.