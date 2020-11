Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Veel van de Black Friday- heisa is misschien gereserveerd voor in het oog springende tvs, vlaggenschip-smartphones en dergelijke, maar we kennen allemaal de ware betekenis van deze verkoopvakantie - het kopen van elektronica voor persoonlijke verzorging voor mannen tegen een gereduceerd tarief.

Gelukkig heeft Panasonic momenteel een drietal scheerapparaatdeals om je dat te laten doen, ideaal voor of je nu een eersteklas elektrisch scheerapparaat, een goedkoper alternatief of een baardtrimmer wilt kopen.

De beste deal van de drie is ongetwijfeld voor het standaard Panasonic elektrische scheerapparaat ARC5 (ook bekend als de LV67), momenteel de helft van de prijs en verlaagd tot $ 99,95 .

Als je schommelt en de gladgeschoren look consequent behoudt, is dit het scheermes voor jou. Het heeft een scheerhoofd dat onafhankelijk van elkaar in 16 verschillende richtingen kan draaien, terwijl het ook baarddichtheden tot 220 keer per seconde detecteert om het vermogen tijdens het scheren aan te passen en voor gelijkmatige resultaten te zorgen. Uiteraard kan de ARC5 worden gebruikt voor nat of droog scheren, met een uitklaptrimmer waarmee u de randen kunt trimmen.

Niet iedereen is echter in de markt voor zon gladgeschoren scheerbeurt - of misschien wil je nog steeds niet zoveel uitgeven, zelfs niet met de duivelse korting.

In dat geval is de Panasonic SB40-baardtrimmer waarschijnlijk de beste keuze, en deze is ook sterk verlaagd voor Black Friday - hij is nu beschikbaar voor $ 99,95 , een daling van $ 149,95. Als je vaak probeert om een beetje stoppelbaard te behouden, is dit de beste keuze. Met de snel instelbare trimmerdraaiknop en opzetkam krijgt u 19 precisie-instellingen om te helpen beeldhouwen en detailleren totdat uw gezicht tevreden is.

Als je meer van een traditioneel scheerapparaat wilt, maar iets betaalbaars wilt, zoals we hierboven vermeldden, is de Panasonic LL41 zeker het ontdekken waard. Vooral met een korting die het van $ 99,95 naar $ 69,95 brengt .

Houd er rekening mee dat deze brullende deals misschien niet blijven hangen. Er is hier geen vervaltijd, dus we raden mensen die op zoek zijn naar een frisse scheerbeurt niet aan treuzelen - anders sta je voor de eeuwigheid (of tot volgende Black Friday) met een grillige baard.

Geschreven door Conor Allison.