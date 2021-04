Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nieuwe gelekte afbeeldingen lijken de geruchten te bevestigen dat Oppo van plan is een smart tag uit te brengen, slechts een paar maanden nadat een patent voor een vergelijkbaar apparaat voor het eerst opdook.

We hebben al gezien dat Samsung en Apple hun eigen smart tags lanceren in 2021, en de nieuwe real-life afbeeldingen bevestigen bijna dat het Chinese bedrijf op het punt staat zich bij het peloton aan te sluiten.

Er is nog geen officiële naam bevestigd, maar in tegenstelling tot weergaven die verschenen nadat het patent in januari voor het eerst werd onthuld, zou de Oppo-smarttag een ronde vorm kunnen blijken te zijn met USB-C-connectiviteit.

Het laatste ontwerpkenmerk zou het beter afstemmen op de Samsung Galaxy SmartTag dan op de Apple AirTag , die een knoopcelbatterij nodig heeft om te werken, en we zouden verwachten dat het nog steeds dezelfde volgmogelijkheden biedt.

De beelden werden voor het eerst gezien op Weibo en Twitter door Leaker Digital Chat Station, dat onthulde dat de tag ook over ultrabreedbandtechnologie zal beschikken.

#DigitalChatStation

Green Factory heeft ook op UWB gebaseerde tags en ondersteunt opladen via de C-poort. In tegenstelling tot Apples AirTag, waarvoor de knoopcelbatterijen moeten worden vervangen, is het milieuvriendelijker en heeft het een andere functionaliteit.

Het doel van Apple is om verlies te voorkomen. pic.twitter.com/FiC1KWDFr9 - Digitaal chatstation (@chat_station) 21 april 2021

Het is natuurlijk niet helemaal duidelijk of het onderstaande ontwerp de definitieve versie is die Oppo van plan is uit te brengen (of inderdaad, of het überhaupt zal verschijnen), maar als dat zo is, zou het sterk lijken op de ronde Bluetooth-tags van zowel Apple als Samsung.

Zoals we echter al hebben gezegd, valt het nog te bezien wanneer we konden zien dat Oppo de slimme tag overnam. Nadat het gefluister eerder dit jaar begon, verwachtten we dat het apparaat werd onthuld als onderdeel van de Oppo Find X3-lancering.

Met dat komen en gaan zonder waar te nemen, is het echter echt een gok voor iedereen wanneer de tag zal aankomen.

Deze nieuwste afbeeldingen geven aan dat het apparaat eerder dan later kan landen, maar het is er een die we in de gaten moeten houden totdat Oppo iets officieel te delen heeft.

Geschreven door Conor Allison.